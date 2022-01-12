/672038/قائمة-الأهلي-لمواجهة-الجونة-بكأس-الرابطة

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الجونة غداً ضمن الجولة الأولى من كأس الرابطة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعطي موسيماني الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا بشكل كبير مع القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، بجانب إعطاءه فرصة لأكثر من لاعب ناشئ، كما شهدت القائمة عودة وليد سليمان بعد غياب كبير.

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية، بينما جاء بيراميدز والزمالك على رأس المجموعة الأولى والثالثة، وذلك نظراً لترتيب جدول الدوري المصري الموسم الماضي.

وجائت قائمة الأهلي كالتالي:

مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد خليفة نصير ومحمد مغربي ومحمود وحيد ومحمد محمود وعبد الرحمن مانو ووليد سليمان وحسام حسن وصلاح محسن ومحمد أحمد «شرقية» وزياد طارق ومحمد أشرف وأحمد أشرف ومحمد فخري وأحمد سيد غريب وصالح نصر ومحمد ياسر وأحمد سيد عبد النبي.

نهائيات كأس الرابطة

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

ويقام الدور نصف النهائي، والدور النهائي في الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية.‏

وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 2021

المجموعة الأولى: المريخ "السودان" - الهلال "السودان" - ماميلودي صنداونز "جنوب إفريقيا" - الأهلي "مصر".

وللمرة الثانية على التوالي تواجد الفريق المريخ السوداني، في مجموعة النادي الأهلي، والذي فشل في تحقيق الفوز عليه في النسخة الماضية بالسودان، وكان العقبة الأكثر تعقيداً لبطل النسخة الأخيرة.

ويواجه الأهلي فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في بطولة دوري أبطال أفريقي للمرة الثالثة على التوالي، والتي نجح فيها الأهلي في المواجهتين تخطي عقبة بطل جنوب أفريقيا، في دور ربع نهائي البطولة.