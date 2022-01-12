/672039/اصابة-اسرة-كاملة-بإدعاء-تسمم-نتيحة-تناول-طعام-فاسد

تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية " مدير امن بني سويف " إخطارآ من غرفة النجدة ، يفيد بإصابة اسرة كاملة بالتسمم بمدينة إهناسيا غرب محافظة بني سويف وذلك نتيجة تناول طعام فاسد ، كان ذلك بعد قيام المواطن عماد فوزى كامل بالاتصال بالنجدة والابلاغ عن الواقعة .

تحرك مرفق الاسعاف ونقل المصابين بناء عليه دفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارتين إسعاف الى محل البلاغ لنقل المصابين الى أقرب مستشفى وإسعافهم ' وبالفحص تبين إصابة ٥ اشخاص ، رب اسرة وزوجته واولاده الثلاث بإدعاء تسمم غذاءي وتم نقلهم جميعا مستشفى اهناسيا المركزي لتلقي العلاج اللازم . اسماء المصابين ملك محمود شلبي ، 14 عام ، طالبة مروة محمود شلبي، 19 عام ، طالبة ميار محمود شلبي ، ٢٢ عام ، طالبة نجوى عبدالعظيم 49 عام " الزوجة " ، محمود شلبي محمد 55 عام ، بدون عمل "رب الاسرة " حيث تم تشخيصهم جميعا ب مغص معوي نتيجة الطعام الفاسد . وقد تم إتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية حول الحادث وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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