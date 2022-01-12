/672040/عزاء-والد-النائب-خالد-مشهور-بمنيا-القمح-غداومحافظ-الشرقية-رمزا-يحتذى-به-في-العمل-والعطاء

توفى اليوم الأربعاء النائب السابق عبد الراحمن مشهور، والد النائب خالد مشهور، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، واللواء طارق مشهور مدير أمن محافظة بنى سويف، على أن تجرى مراسم العزاء بقرية السعيدين بمركز مينا القمح بمحافظة الشرقية.

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وتقدم محافظ الشرقية ممدوح غراب بخالص العزاء لأسرة الفقيد،دايا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدا أن الراحل الكريم إتسم بالسمعة الطيبة والتفاني والإخلاص في خدمة محافظته وأبناء دائرته ، فكان مشاركاً في أعمال الخير بقريته ورمزاً يحتذى به في العمل والعطاء ، فلم يدخر جهداً طيلة حياته من أجل خدمة وطنه.

ورفع مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أعمال جلسات البرلمان حتى يوم 26يناير الجارى فى ضوء الانعقاد القائم لمنتدى شباب العالم حيث يشهد مشاركة كبيرة من نواب البرلمان، والذى تضمن مناقشات كثيرة بشأن ملفات الفقر والصراع والنزاعات بجانب ملف التغيرات المناخية الذى يحظى بإهتمام العالم خلال الفترى الأخيرة.

عزاء والد النائب خالد مشهور بمنيا القمح غدا..ومحافظ الشرقية: رمزاً يحتذى به في العمل والعطاء

ومن المنتظر أن تعود الجلسات أيضا لمجلس الشيوخ يوم 16يناير المقبل حيث سيواصل مناقشات قانون العمل والذى ينتظره قطاع كبير من المصريين حيث من المنتظر أن يمثل نقلة نوعية كبيرة فى حياة العمال وأصحاب الأعمال بعد الإشكاليات التى شهدها القانون الحالى خاصة فيما يتعلق بالفصل التعسفى وإستمارة 6 كما أنه يضم ضوابط واضح بشأن عمالة الأطفال.