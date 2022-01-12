/672041/كأس-الرابطة-المصرية-الاتحاد-يحقق-الفوز-على-بيراميدز-بهدفين-مقابل-هدف-واحد

انتهت مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في بداية مباريات الفريقيين في كأس الرابطة المصرية، بفوز سيد البلد بهدفين مقابل هدف واحد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وسجل أهداف الاتحاد السكندري كلا من، أحمد عادل ميسي ومابولولو، أما هدف بيراميدز جاء عن طريق محمود صابر. بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة بجانب فيوتشر ومصر المقاصة. بينما يظل بيراميدز في المركز الأخير بدون نقاط بجانب إيسترن كومباني والمصري البورسعيدي. وكان فريق الاتحاد السكندري لعب منذ الدقيقة 75 بطرد أحد لاعبي الفريق، وصمد مدافعو الفريق حتى نهاية المباراة. تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة الاتحاد السكندري في المواجهة التي تجمع بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة. وجاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - حسين السيد - عمر جابر خط الوسط: نبيل دونجا - إسلام عيسى - هشام محمد - إبراهيم حسن - محمود صابر خط الهجوم: دودو الجباس. بدلاء بيراميدز ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - ناصر منسي - أحمد توفيق - عبد الله مجدي - وليد الكرتي - عماد ميهوب - صلاح يحيى، فيما خرج من القائمة الحارس أحمد دعدور. انتهت مباراة بيراميدز أمام البنك الأهلي الودية التي جمعت بين الفريقين، حيث حقق البنك الفوز بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين. حيث أحرز بيراميدز هدفي التقدم في الشوط الأول عن طريق محمود صابر وأحمد سامي من ركلة جزاء، وعاد البنك الأهلي وسجل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني جاءت عن طريق أسامة فيصل ومحمد هلال وفادي فريد. وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل ضم: حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: عبد الله مجدي - أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - حسين السيد خط الوسط: محمود صابر - محمد حمدي - عماد ميهوب - إبراهيم حسن خط الهجوم: ناصر منسي

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