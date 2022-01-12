منتدى شباب العالم.. تعاون مستقبلي بين مصر وتوجو في مجال تأهيل الشباب

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ألتقى اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ميريم دوسو دالميدا وزيرة الشباب والتوظيف التوجولية، وذلك على هامش حضورها منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تناول اللقاء بحث افاق التعاون بين مصر وتوجو في مجال ريادة الاعمال وتوظيف الشباب ، بالاضافة الي تبادل الخبرات في مجال البرامج والانشطة التي تسهم في تأهيل وتدريب الشباب.

كلمة وزير الشباب والرياضة

وأكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة تفعيل برامج التبادل الشبابي بين مصر وتوجو والتي تسهم بشكل كبير في تفعيل الدبلوماسية الشبابية وتكثف من الاحتكاك بين الشباب المصري والتوجولي.

ومن جانبها ، اعربت ميريم دوسو دالميدا وزيرة الشباب والتوظيف التوجولية، عن سعادتها بتواجدها في مصر وبحفاوة وحسن الاستقبال ، مؤكدة على رغبتها الشديدة في التعاون مع الجانب المصري في مجالات سياسات الشباب والتوظيف .

يذكر ان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أجرى عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء الشباب والرياضة من مختلف الدول المشاركين فى فعاليات منتدى شباب العالم لبحث التعاون المشترك من دول "الامارات ، جيبوتي ، الجزائر ، البحرين، بالإضافة إلى لقاء مبعوث الاتحاد الافريقي للشباب .

دعم مصر للشباب الإفريقي

اشار اشرف صبحي ان وزارة الشباب والرياضة لديها حزمة من البرامج الشبابية والرياضية في اطار دعم الشباب الافريقي والتي تستهدف تأهيل وتدريب الشباب الافريقي في مختلف المجالات ، وان الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتعميق العلاقات مع الدول الافريقية من خلال الشباب.

ومن جانبها، قالت مبعوث الاتحاد الافريقي للشباب :" هذه هي زيارتي الاولي لمصر، وسعيدة جدا بالتواجد هنا على ارض السلام بين شباب العالم ، واود أن اهنيء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على نجاح منتدى شباب العالم والذي يعد المنصة الاهم لشباب العالم وخاصة الشباب الافريقي ".

مبعوث الاتحاد الإفريقي للشباب

اشارت "شيدو" انها تعمل بالتعاون الوثيق مع الإدارات ذات الصلة في مفوضية الاتحاد الافريقي ، للمساهمة الفعالة لسياسات وبرامج الشباب في الاتحاد الأفريقي".

واعربت مبعوث الاتحاد الافريقي للشباب عن رغبتها للتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية برئاسة اشرف صبحي لتنفيذ العديد من الفعاليات التي ستساهم في تطوير قدرات الشباب الافريقي اما لجمهورية مصر العربية من خبرة في هذا المجال.