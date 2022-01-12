/672051/رسائل-نارية-من-كارلوس-كيروش-للجماهير-المصرية-صور

أرسل كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر رسائل عديدة للجماهير المصرية عبر "تويتر" وذلك عقب الخسارة أمام نيجيريا في افتتاح كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب كارلوس كيروش عبر "تويتر" "جميعنا نشعر بالحزن والألم بسبب النتيجة الأخيرة أمام نيجريا، لأننا كنا نريد تقديم نتيجة جيدة لاسعاد الجماهير المصرية وأصدقائنا وعائلاتنا".

وتابع "فخور بالالتزام الكامل من الجميع بعد الهزيمة ونريد العودم بأفضل أداء ونتيجة لاسعاد الجماهير المصرية".

منتخب مصر

وواصل "في اللحظات الصعبة يظهر فيها الأقوياء دائما وكل من يقف بجانبنا هما الأفضل، ومع اللحظات الصعبة جميعنا فريق واحد ومستعدون للقتال".

واختتم "سنظهر بشكل جيد وافضل أداء في قادم المناسبات ورسالتي للجميع "أيها الرجال، فلننتقل إلى مسؤوليتنا وأهدافنا الرئيسية".

محمد صلاح: كيروش قرر استبعاد أفشة علشان الشعب المصري بيحبه.. وقرر يحرق محمد شريف

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن مصر بها العديد من لاعبي صناع اللعب ولكن كيروش مش شايف غير عبد الله السعيد بس.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "كارلوس كيروش لم يستدعي محمد مجدي أفشة بسبب حب الجماهير للاعب وقرر عدم تواجده علشان يمشي كلامة على الكل".

كأس أمم أفريقيا

وزاد "نفس الأمر كيروش قرر يحرق محمد شريف ونزلة في أخر دقيقة علشان يحرقة أمام الجماهير ومش فاهم المدرب ده بيعمل ليه كدا".

وأكمل "كيروش ممهد أنه مش هيفوز ببطولة أمم أفريقيا ودا اللي قاله قبل البطولة ولو فاز بيها هيقول أنا عملت إنجاز كبير".

وواصل "لو مدرب مصري كان متولي تدرب الفراعنة اليوم كان رحل بعد المباراة مباشرة علشان الأجنبي محمي غير المصري".

كارلوس كيروش

واختتم "لاعبي مصر مش بيلعبوا بروح ودا غايب بشكل كبير والمدرب هو السبب في كل دا ولازم يبقى في حساب سريع".

محمد صلاح: كارلوس كيروش عامل زي الشريك المخالف وبيعاند الشعب المصري فقط

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن كارلوس كيروش عامل زي الشريك المخالف وبيعاند الجماهير فقط.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "كارلوس كيروش بيعاند الشعب المصري ولو شايف الناس ماشية يمين بيروح هو شمال، ودايما بيتعامل مع الجماهير كدا دايما".