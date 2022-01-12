/672052/رئيس-شباب-النواب-فى-تغطية-تحيا-مصر-لمنتدى-شباب-العالمالسيسى-نجح-فى-تأهيل-الشباب-قبل-تمكينهم

أكد النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن منتدى شباب العالم واصل أنشطته لليوم الثالث على التوالى فى نسخته الرابعة اليوم الأربعاء، متضمنًا العديد من المناقشات التى تتماس بشكل مباشر مع التنمية والتغلب على إشكاليات الماضى، وخاصة فى مواجهة الفقر والذى ترجمته مصر من خلال مشروع حياة كريمة حيث يستهدف تغير حياة أكثر من 60مليون مواطن، بواقع نحو 700مليار جنيه.

دوت الخليج

جاء ذلك فى كلمته بالتغطية الحية لموقع دوت الخليج، لفعاليات منتدى شباب العالم، مع الزميلة ريهام سعيد، مؤكدًا على أن مشروع حياة كريمة وهو المشروع الإجتماعى الأكبر فى العالم، والذى يترجم حقوق الإنسان وتغير حياتهم الإجتماعية، وهو ما يمثل بشكل كبير إهتمامًا واضحًا بملف الحماية الإجتماعية والتى تعد إطار واضح بإهتمامات الدولة المصرية.

وتطرق رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن منتدى شباب العالم يؤكد رؤية القيادة السياسية نحو ملف الشباب والذين تم تأهيلهم وتمكينهم بالحياة المصرية على مستوى السلطة التشريعية والتنفيذية وكافة مجالات الحياة بعد إشكاليات كبيرة عانى منها الشباب من الإهمال طوال سنوات الماضية وهو الأمر الذى إختلف بتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية البلاد فى 2014، مشيرا إلى أن التأهيل سبق التمكين وهذه فلسفة تؤكد أن التمكين بشكل حقيقى.

رئيس شباب النواب فى «تغطية دوت الخليج» لمنتدى شباب العالم:«السيسى نجح فى تأهيل الشباب قبل تمكينهم»

وخلال فعاليات اليوم الثالث من النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك عدد من المتحدثين والشباب المشاركين في الجلسة الرئيسية بعنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، بمشاركة قائمة تضم نخبة من المتحدثين وهم، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسارة البطوطي، المهندسة المعمارية صاحبة مشاريع صديقة للبيئة ومؤسسة شركة إيكو كونسلت، وايلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وأليكس ستيفاني، المؤسس والعضو المنتدب لشركة "بيم"، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحسن بوهزاع، رئيس الاتحاد العربي للتطوع، وميكايلا سيسني، المستشار المستقل ومؤسس شركة بريام جلوبال، وآية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة.