/672053/إستبعاد-ثلاث-من-قيادات-مديرية-التضامن-الاجتماعي-ببنى-سويف-وتكليف-عمر-الأمين-بوكالة-الوزارة

صدق منذ وقت قليل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، علي قرار بإستبعاد 3 من كبار قيادات مديرية التضامن ببنى سويف، حيث تم إستبعاد خالد شكري مدير إدارة الاسره والطفوله ونقله إلى إدارة الأندية، كما قرر إستبعاد صالح أحمد سيد مدير إدارة الاسر المنتجه وضمن فريق التدخل السريع وتم نقله إلى مركز الواسطى، كما تم إستبعاد شعبان حسن محمد مديرادارة الدفاع الاجتماعي إلى مركز ببا.

وذلك نظرا للأحداث الراهنه وعلي التحقيقات التي تجريها النيابه العامه في القضيه رقم885لسنة 2021 ولصالح التحقيقات وسير العمل. إستبعاد ثلاث من قيادات مديرية التضامن الاجتماعي ببنى سويف وتكليف عمر الأمين بوكالة الوزارة تلك الواقعة التي هزت الرأي العام السويفي بصفة خاصة والرأي العام المصري بصفة عامة حول إتهام رجل الاعمال محمد الامين بهتك عرض فتيات قاصرات جعله قيد التحقيق بالنيابة العامة والحبس على ذمة القضية وهو الامر الذي أدي الى هيكلة مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف من وكيل الوزارة وبعض الادارات

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