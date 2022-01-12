/672056/رئيس-حقوق-النواب-بـتغطية-تحيا-مصرلمنتدى-شباب-العالممصر-تؤمن-بالإعمار-والتنمية-دائما

تحدث النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى التغطية الحية لـ«موقع دوت الخليج» لفعاليات منتدى شباب العالم فى يومه الثالث، مع الزميلة ريهام سعيد، بشأن جلسة: "المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات"،والتى كانت ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على أن مصر دولة محورية وكبيرة ولها دور كبير فى الإعمار وداعية دائما للسلام ونبذ الصراعات والنزاعات.

دوت الخليج

وأكد على أن دور مصر كان ولايزال كبير بالقضية الفلسطينية، وتمارس دورها بشكل فعال فى البناء والتطوير بقطاع غزة، خاصة أنها لديها خبرة كبيرة فى البناء والتطوير مثلما يتم فى مصر على مستوى حياة كريمة حيث تطوير المجتمع الريفى فى مصر ومن ثم نقل الخبرات هناك فى التنمية، مشيرا إلى أن مصر دولة كبيرة وتؤمن دائما بالتنمية والسلام وتفعيل حقوق الإنسان بشكل ورؤية مختلفة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، جلسة نقاشية بعنوان "المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات"، وذلك خلال فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بشرم الشيخ. وفي بداية الجلسة النقاشية تم عرض فيلم تسجيلي يوضح حجم المعاناة التي يعيشها الملايين من اللاجئين والنازحين في مناطق الصراعات حول العالم وأهمية البدء سريعا في عملية الإعمار المستدامة.

رئيس حقوق النواب بـ«تغطية دوت الخليج»لمنتدى شباب العالم«مصر تؤمن بالإعمار والتنمية دائمًا»

وأشار الفيلم التسجيلي إلى حجم الخسائر التي لحقت بدول العالم جراء جائحة "كورونا" سواء كانت خسائر في الأرواح أو خسائر اقتصادية أو صحية أو سياسية، مما أدى إلى زيادة الصراعات المسلحة في عدد من الدول التي أدت بطبيعة الحال إلى ارتفاع أعداد اللاجئين والمهاجرين جبريا.

وأوضح الفيلم أن عدد اللاجئين والمهاجرين جبريا بلغ حوالي 82 مليون شخص، في حين بلغ عدد المعرضين لخطر المجاعة بسبب زيادة الصراعات 100 مليون شخص بالإضافة إلى الأضرار التي شملت مناطق تلك الصراعات.

وعرض الفيلم كلمة للرئيس عبدالفتاح السيسي متسائلا: "كام مليون ماتوا في أفغانستان والعراق وفي سوريا وليبيا والدول الأخرى جراء الصراعات".. وأكد الفيلم التسجيلي أن 235 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية حول العالم، مستشهدا في الوقت نفسه بكلمة للرئيس عبد الفتاح السيسي التي قال فيها: يا ترى الطفلة أو الطفل اللاجئ لمدة 9 سنوات في إحدى معسكرات اللاجئين هتطلع شخصيته أو شخصيتها عملة إزاي".