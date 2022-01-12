رئيس المتحدة للخدمات الإعلامية: منتدى شباب العالم جسر هام وقوى للتواصل

جدة - نرمين السيد - أعرب حسن عبد الله - رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية - أن منتدى شباب العالم، جاء كجسر للتواصل بين الأجيال والثقافات، ليشكل وعى ومستقبل شباب مصر والعالم أجمع.





وصرح عبدالله بأن مصر قادرة على استضافة أهم الأحداث بالعالم، لما لها من إمكانيات تنظيمية وإدارية هائلة. وعلى هامش فعاليات المنتدى، تفقد حسن عبدالله عددا من ورش العمل لتفحص المشروعات الناشئة وحث رواد الاعمال على مواصلة نجاحاتهم. ويعقد المنتدى عددا من الجلسات النقاشية الهامة، التى تتناول موضوعات وتحديات معاصرة تشغل الرأى العام العالمى واصدار توصيات لهذه القضايا الحيوية. كما يعكس المنتدى الجهود المصرية المتواصلة للتطوير فى شتى القطاعات. يذكر أن منتدى شباب العالم والذى تقام فعالياته فى الفترة بين 10 -13 يناير الجارى، وفى نسخته الرابعة يتم تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية. منتدى شباب العالم 2022، حدث عالمى بأيدى وأفكار مصرية تستضيفه أرض الفيروز "شرم الشيخ" ويحضره الآلاف من المشاركين من جميع أنحاء العالم، فهو بلاش شك الحدث الأكبر والاستثنائى، ويعتبر أحد أهم الأحداث لتشكيل وعى الشباب والحديث عن مستقبلهم ومستقبل العالم.

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