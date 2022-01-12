الخارجية: مصر تدين الهجوم الانتحارى الآثم بمقديشيو

جدة - نرمين السيد - وأعربت مصر - فى بيان لوزارة الخارجية - عن خالص تعازيها للصومال الشقيق حكومةً وشعباً ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمُصابين. وأكدت مصر على تضامنها الكامل مع دولة الصومال فى مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، داعيةً الأطراف الصومالية إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا من خلال تنفيذ ما تم التوافق عليه مؤخراً بشأن الانتهاء من عقد انتخابات مجلس الشعب الفيدرالى بحلول 25 فبراير 2022، كخطوة نحو تحقيق الاستقرار فى الصومال.

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