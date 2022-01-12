حفيظ دراجى: روعة تنظيم مصر صعبت على أى بلد استضافة كأس أمم أفريقيا

أشاد المعلق الجزائرى حفيظ دراجى، بالتنظيم الذى قامت به مصر في بطولة 2019 التي توج بلقبها منتخب الجزائر، بعدما خطفت الأضواء بالتنظيم الرائع في كل شيء مقارنة بما يحدث في النسخة الحالية في الكاميرون.

وقال حفيظ دراجى أثناء تعليقه على مواجهة موريتانيا وجامبيا: "مصر رفعت سقف الطموح حاليا بتنظيمها للنسخة السابقة من كأس أمم أفريقيا بحضور 24 منتخبا للمرة الأولى وسيصعب على أي بلد آخر تنظيم البطولة بنفس هذه الروعة وكانت نسخة جميلة تنظيميا وفنيا وأيضا بفوز الجزائر في النهاية".

وتسبب السلام الوطني الموريتاني في أزمة جديدة داخل ملعب مباراة جامبيا المقامة حالياً على ملعب "ليمبي ستاديوم" ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً بالكاميرون وتستمر حتى السادس من فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخباً.

وفشلت الإذاعة الداخلية في ملعب المباراة ترديد السلام الوطني الموريتاني ما تسبب في حالة من السخط الشديد لدى فريق موريتانيا قبل انطلاق المباراة.

وقررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021 تأجيل مباراة موريتانيا ضد جامبياً التي كان مقرراً لها أن تنطلق في السادسة مساءا لتقام في السابعة الا الربع اليوم الأربعاء

وجاء ذلك بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة تونس ضد مالي وقيام الحكم الزامبي سيكازوي انهاء اللقاء في الدقيقة 89 من عمر المباراة ما تسبب في حالة من البلبلة على نفس الملعب الذي يحتضن اللقاء.

يدخل المرابطون بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخهم بعد ظهور الفريق في منافسات المسابقة الماضية التي أقيمت بمصر في 2019.

ويأمل المنتخب العربي الشقيق في الوصول إلى الأدوار الإقصائية مستفيداً من فارق الخبرة أمام منافسه الذي يظهر للمرة الأولى في تاريخه بالكان.