/672065/الرئيس-السيسى-يتابع-أزمة-حادث-أشمون-بالمنوفيةويوجه-مدبولى-بعمل-كوبرى-لخدمة-الأهالى

أكدت مصادر رفيعة المستوى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب التطورات الخاصة بالحادث المأساوي الذى شهدته قرية أشمون بمحافظة المنوفية.

دوت الخليج

وأضافت المصادر أنه فور علم السيد الرئيس بالأنباء الواردة عن الحادث وجه سيادتة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتنفيذ كوبري خاص لأهل المنطقة للتسهيل على المواطنين والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث .

جدير بالذكر أن قرية القطا التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر بالجيزة/ قد شهدت حادث مأساوي بسبب سقوط سيارة نصف نقل تقل 22 شابا وفتاة، أثناء عودتهم من العمل بأحدى مزارع الدواجن، من أعلى معدية غير مرخصة، فى نهر النيل فرع رشيد، كانت فى طريقها لقرية التفتيش التابعة لمركز أشمون بالمنوفية، أسفر عن غرق 8 ونجاة 14.

الرئيس السيسى يتابع أزمة «حادث أشمون» بالمنوفية..ويوجه مدبولى بعمل كوبرى لخدمة الأهالى

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتفقد موقع حادث سقوط سيارة نص نقل محملة بالعمال من معدية خاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة وكانت في اتجاها للبر الآخر اتجاه المنوفية .

وقدم اللواء أحمد راشد خالص العزاء لأسر المتوفين مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين حيث وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتقديم كافة أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين والاطمئنان على حالتهم حتي تماثلهم للشفاء.

المحافظ يكلف بتقديم اوجه الرعاية الصحية للمصابين

كما كلف المحافظ مديرية التضامن الإجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم للأسر والوقوف بجانبهم .

رافق المحافظ خلال معاينته موقع الحادث وجهود الانقاذ النهري كلا من مدير الادارة العامة للمرور ومرفق الحماية المدنية ومدير مديرية الصحه ومدير مديرية التضامن الإجتماعي ورئيس مركز ومدينة منشاة القناطر .

استخراخ ١٤ مواطن

وتبذل قوات الانقاذ النهري جهودها لاستخراج المواطنين حيث تم استخراخ ١٤ مواطن ناجي حتي الان بحاله جيدة وجاري استكمال اعمال المسح .