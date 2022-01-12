/672042/يحيى-الفخراني-ضيف-برنامج-صاحبة-السعادة-في-هذا-الموعد

يحل الفنان القدير يحيي الفخراني ،قريبًا، ضيفًا على برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة ومقدمة البرامج إسعاد يونس على فضائية «dmc».

دوت الخليج يرصد حلول الفنان الكبير يحيي الفخراني ضيفًا على برنامج «صاحبة السعادة».

يحيي الفخراني يكشف عن أعماله الجديدة

ويكشف الفخراني خلال البرنامج عن تفاصيل أعماله الفنية القادمة ويفجر أسرار لأول مرة، كما أنه يتحدث عن مسيرته الفنية الحافلة بالأعمال الرائعة.

يحيى الفخرانى يطالب بإنشاء قناة مصرية توجه للخارج

على الصعيد الآخر، أكد الفخرانى خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمود مسلم، لمناقشة الاستراتيجية الإعلامية 2030، على ضرورة أن تكون هناك قناة مصرية موجهة للخارج بقوة، قائلا: "نفسى من زمان في وجود قناة مصرية توجه للخارج ويكون فيها كل العناصر القوية جدا ومصروف عليها جامد، وتكون موجهة بالأساس للخارج".

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه بالنسبة لموضوع إنشاء قناة مصرية دولية تكون ذراع مصر في الخارج، فإن الموضوع مطروح ومحل دراسة. وتحدث النائب محمد شبانة، قائلا: "نرحب برئيس المجلس الأعلى للإعلام الزميل كرم جبر، والإعلام قام بدور قوي فترة ما بعد 2011، وحتي في فترة الإخوان قام بدور مهم في تنوير الناس، ومحتاجين يرجع تاني بنفس الحماس مع الفارق أن الفترة الحالية تشهد إصلاح وتنمية وتطوير وإنجازات حقيقية على الأرض، والمهم الوصول للمواطن".

يحيي الفخراني يتألق في دراما رمضان 2021

جدير بالذكر أن الفنان يحيي الفخراني، شارك في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل «نجيب زاهي زركش»، بطولته إلى جانب أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسري، وتميم عبده، ومحمد الصاوي، وفتوح أحمد، والعمل تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

السيرة الذاتية ليحيي الفخراني

ولد الفخراني في ٧ أبريل ١٩٤٥ بمحافظة الدقهلية المصرية، وتميز بتفوقه الدراسي منذ الصغر، وعقب تفوقه في الثانوية العامة قرر الالتحاق بكلية الطب، إذ كان يتمنى التخصص في معالجة الأمراض النفسية.

أثناء الدراسة بكلية الطب بجامعة القاهرة، قرر الإعلان عن عشقه الشديد للتمثيل، وعلى خشبة مسرح الجامعة قدم عروضا كثيرة مأخوذة عن نصوص عالمية.

قدم الفخراني عبر مشواره ما يقرب من ٤٠ مسلسلا منها "شيخ العرب همام، وليالي الحلمية، والليل وآخره، ونصف ربيع الآخر، وزيزينيا، وأوبرا عايدة، وجحا المصري"، فيما وصل رصيده على شاشة السينما إلى ٣٦ فيلما أبرزها "حب في الزنزانة، والغيرة القاتلة، وإعدام ميت"، كما شارك في بطولة ١٤ عرضا مسرحيا أهمها "الملك لير".