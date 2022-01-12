/672043/رشا-السيد-تشارك-بمهرجان-أيام-الشارقة-بدورته-الـ-31

استقبلت الفنانة المصرية رشا السيد العام الجديد 2022، بطاقة فنية كبيرة، حيث أنها تشارك في مسلسلين وعمل مسرحى جديد، خلال الفترة القادمة.

دوت الخليج يرصد مشاركة الفنانة رشا السيد بمهرجان أيام الشارقة

رشا السيد تنتهى من تصوير مسلسل الفنر

وانتهت رشا السيد من تصوير دورها في مسلسل "الفنر" المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2022.

مسلسل الفنر من تاليف الكاتب جمال سالم وإخراج تيم الطويل، وبطولة الفنانين رشا السيد، وبجانبها مجموعة من نجوم الفن الإماراتي مثل، بلال عبد الله ومرعي الحليان وسامى بقيشي وعلي الطاهر.

مسلسل جنيه يعرض على منصة شاهد

ويعرض لرشا السيد حاليا مسلسل "جنيه" عبر منصة شاهد وحقق العمل جماهيرية كبيرة، خاصة مع دور رشا السيد التي جسدت فيه شخصية شريرة استفزت بها مشاعر الجمهور، بحكم اتقانها دور الشر بمشاهد محاولات قتل الخادمة عن طريق إشرابها السم عن طريق السحر.

مسلسل "جنيه" ينتمي لنوعية أعمال الرعب التي تدور أحداثه حول الجن والشعوزة، وهو من إنتاج المجموعة الفنية لباسم عبد الأمير مع نخبة نجوم الكويت وهو من تأليف الكاتب علي الدوحان وإخراج حسين شوكت والعمل شارك فيه نخبة من الفنانيين أبرزهم ليالي دهراب وطلال باسم وخالد العجيرب وغدير السبتي.

رشا السيد تستعد لمهرجان الشارقة بالامارات

وعلى الصعيد المسرحي، تنشغل رشا السيد ببروفات مسرحية تستعد لعرضها فى مهرجان أيام الشارقة المسرحية للدورة 31، والذي يقام برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة.

يذكر أن آخر أعمال رشا السيد الدرامية مسلسل "ممنوع التجول" بطولة ناصر القصبي، وفايز المالكي، وهو عبارة عن حلقات منفصلة، تدور أحداثه في قالب كوميدي اجتماعي، ويسلط الضوء على كيفية تعايُش الناس مع الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا من تباعدٍ اجتماعي ومنع السفر والعمل والتعليم عن بُعد، وهو من تأليف ورشة لكتابة النص تضم 10 كتاب ومنهم: سامي الفليح، وعثمان السليمي، ومحمد الهمزاني، وهبة مشاري حمادة، ومن إخراج؛ أوس الشرقي، وهناء العمير، وعبد العزيز الشلاحي، وموسى الثنيان.