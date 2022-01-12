الفنانة سميرة أحمد ترد على مروجى الشائعات الكاذبة: حاجة تجنن ومقرفة..«خاص»

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انتشر فى الساعات القليلة الماضية، خبر وفاة الفنانة سميرة احمد عن عمر يناهز 86 عامًا، دون التاكد من صحة الخبر، لينفى صفوت غطاس هذه الاخبار المتداولة عبر مواقع السوشيال ميديا.

دوت الخليج

وصرحت سميرة أحمد لـ دوت الخليج: انا كويسة الحمد لله انا معنديش اى حاجة، وبحمد ربنا على كل شئ".

وتابعت الفنانة القديرة حول خبر وفاتها: "حاجة تجنن ان المواقع الصحفية الكبيرة تنشر من غيرما تتأكد، وانا كنت نازلة النادى وفيه صورة نزلتها وانا فى النادي، وفجأة الأقى الناس بيتكلموا عن وفاتى، حاجة تقرف".

صفوت غطاس ينفى إشاعة وفاة سميرة احمد

وكتب صفوت غطاس عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك" قائلاً: " نشرت اخيرا بعض المواقع الكاذبة و التي تبغي الربح المادي من خلال اليوتيوب اخبار كاذبة عن صحة الفنانة سميرة احمد و عن لسان ابنتها".

وتابع غطاس: " كلها اخبار كاذبة تماما ولا اساس لها من الصحة و قد تم ابلاغ المستشار القانوني للشركة برفع دعاوي ضد هذة المواقع ، اطمنكم سميرة بصحة جيدة الحمدلله و ندعي لها بطول العمر ودوام الصحة".

أخر أعمال سميرة أحمد

شاركت الفنانة القديرة فى أخر عمل فنى لها عام 2019، بمسلسل حمل عنوان " بالحب عندي"، والذي تدور أحداث العمل حول عدد من القضايا الاجتماعية من خلال قاضي متقاعد على سن المعاش ويعيش هو وزوجته العديد من المواقف مع أبنائهما وأحفادهما، حيث تختلف الأفكار والآراء فيما بينهم، محاولين إثبات أن الحب هو طوق النجاة للعبور من الكثير من المشاكل.

والمسلسل من إخراج رباب حسين، يوسف معاطى ، بطولة الفنانين سميرة أحمد، حسن يوسف، حسين فهمى، وخالد زكى، رانيا فريد شوقى.

أشرف زكى يرد على خبر إشاعة وفاة سميرة أحمد

أعرب الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن استيائه الشديد من الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية حول وفاة الفنانة الكبيرة سمير أحمد، وقال إنه يجب أن يوضع حد لهؤلاء الأشخاص.

وأكد أشرف زكي أن الحالة الصحية للفنانة سميرة أحمد جيدة ومستقرة تماما وتقضي أغلب اوقاتها مع أسرتها في المنزل بل وأنها تقوم حاليا بقراءة عدد من النصوص الدرامية التي من الممكن ان تعود من خلالها للأعمال الفنية مجددا.