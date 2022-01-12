رسالة خاصة من يسرا لزوجة أحمد السقا ونجله بعد إصابتهما بكورونا.. تعرف عليها

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دوت الخليج يرصد رسالة الفنانة يسرا لزوجة أحمد السقا ونجلها بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

يسرا تدعو بالشفاء لمها الصغير ونجلها

نشرت يسرا صورة كلا من مها الصغير ونجلها ياسين عبر خاصية «استوري» عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "ألف سلامة عليكم يا حبايبي.. ربنا يشفيكم ويعافيكم".

وسبق وأن كشف ياسين أحمد السقا نجل الفنان أحمد السقا والإعلامية مها الصغير عن إصابته بفيروس كورونا، من خلال حسابه بموقع الرسمي التواصل الإجتماعي، وهذا بعد كشف والدته الإعلامية أيضًا بالإصابة به خلال الأيام الماضية.

ياسين السقا يُعلن إصابته بكرورنا

نشر ياسين أحمد السقا، يوم 10 يناير، على حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قصة مصورة أعلن فيها أن الماسحة الخاصة بفيروس كورونا الذي أجراها قريبًا، ظهرت إجابية بما يعني إصابته بالفيروس، ودعى كل الذين تعامله معه في الأيام السابقة لهذه المسحة أن يتخذون حظرهم، ويتوجهوا لعمل المسحة للإطمئنان على أنفسهم.

ياسين السقا في السنيما

ياسين هو أكبر أبناء الفنان أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير، حيث يصغُره حمزة ونادية.

كان يدرس فنون الدراما في إحدى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، حتى توقفت تأشيرته دون سابق إنزارفي 2020.

ظهر في أحد مشاهد فيلم ابن القنصل، الذي قام والده بدور البطولة، وقدم ياسين شخصية والده في الفيلم وهو صغير، وهو يطُل معه في مناسبات عديدة منها مهرجانات وعروض خاصة لأفلامه.

مها الصغير مريضة بكوفيد-19

وأعلنت مها الصغير، بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، من خلال تعليق كتبته على منشور للسيناريست تامر حبيب على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، يعلن فيه إصابته بالفيروس، وقال:"أنا أيضًا"، وذلك كان خلال الأيام القليلة الماضية، وأشارت أنها تعبت جدًا وخسرت الثير من الوزن.

مها الصغير هي ابنة مصفف الشعر وصاحب صالون التجميل الشهير محمد الصغير، الذي رحل عن عالمنا العام الماضي، وزوجة الفنان أحمد السقا، وتقدم برنامج إتس شو تايم It’s show time، الذي يتم إذاعته على قناة cbc، يكشف عن أخبار النجوم وآخر ما يحدث في الأوساط الفنية في مصر والعالم،وقامت اللإعلامية مها الصغير من خلاله عمل لقاءات مع العديد من النجوم، كان زوجها أحمد من ضمنهم، في حوار عن أعماله وتفاصيل حياته الشخصية، وظهرت العديد من الطرائف بينهم أثناء الحلقة،مما أثار إعجاب الجمهور، ورفع مشاهدات هذه الحلقة.