/672055/محمد-ممدوح-يكشف-سر-تغيبه-عن-الماراثون-الرمضاني-المقبل-2022

أعلن الفنان المصري محمد ممدوح تغيبه عن المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل 2021،موضحًا السر وراء ذلك القرار.

دوت الخليج يرصد السر وراء تغيب الفنان محمد ممدوح عن السباق الرمضاني 2022.

قال ممدوح خلال لقائه مع برنامج «The Insider بالعربي»: إنه سيتغيب عن مسلسلات رمضان 2022 لرغبته في الراحة وقضاء وقت أطول مع ابنته وزوجته.

عرض فيلم «أبو صدام» لمحمد ممدوح

هذا وعُرض فيلم «أبو صدام» لمحمد ممدوح في مهرجان القاهرة السينمائي ضمن المسابقة الرسمية بالدورة الـ 43، لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكان أحد عروض السجادة الحمراء، والفيلم من إخراج نادين خان و إنتاج مصر، مدته 89 دقيقة.

وأعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 43 الذي انطلق بدار الأوبرا المصرية، عن منح الفنان “محمد ممدوح” جائزة أحسن ممثل، عن دوره في فيلم “أبو صدام”.

محمد ممدوح يتحدث عن فيلم أبو صدام

صرح محمد ممدوح عن بعض التفاصيل من دوره في فيلم أبو صدام قائلا: «أبو صدام سواق تريلة أفكارة منحرفة نوعاً ما، بيقابل ضغوطات ومشاكل كتير خلال رحلتة».

و قام بالتصريح عن الصعوبات التي واجهته في القيام بدور أبو صدام، وسنعرض ذلك فيما يلي.

صعوبات دور أبو صدام

و صرح عن بعض العقبات التي واجهته في القيام بدور أبو صدام قائلا: «كل حاجة فيها الصعب والسهل».

و تحدث عن صعوبات سواقة التريلة قائلا:«أتعلمت سواقة التريلة بالرغم إني مبحبش السواقة أصلاً، بس سوقت تريلة».

و أردف عن تفاصيل تعلمة لسواقة التريلة قائلا: «أينعم أنا أتعملتها أتوماتيك مش مانيوال، بس بردو كان تقيل، سواقتها صعبة كأنك ماشي معاك عمارة فكانت صعبة شوية».

قصة فيلم أبو صدام

تدور أحداث فيلم عن سائق التريلة القديم صاحب الخبرة مهمة نقل علي طريق الساحل الشمالي، وذلك بعد انقطاع عن العمل دام عدة سنوات، ليقرر أن ينجز مهمتة بشكل كامل كما يليق بسمعتة، لكنه يتعرض إلي موقف صغير علي الطريق فتخرج عن سيطرتة زمام الأمور.

و يشاركه في البطولة عدد من الفنانين منهم: أحمد داش، علي الطيب، هديل حسن، علي قاسم، سيد رجب.

نبذة عن محمد ممدوح

هو ممثل مصري من الممثلين المهمين في تاريخ دراما مصر الحديث، بدأ حياته المهنية بأدوار صغيرة مثل دوره في مسلسل “لحظات حرجة”، ولكنه لفت الإنتباه بشدة في دور “سيد” في مسلسل “طريقي” مع شيرين عبد الوهاب واستمرت انجازاته بعدها في تقدمه بكثير من الأعمال إلى أن اصبح في قائمة الاسماء المطلوبة للأدوارالأولى في الأعمال الفنية المصرية.