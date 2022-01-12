/672058/تشكيل-برشلونة-لمواجهة-ريال-مدريد-بالسوبر-الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، تشكيل فريقه لمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بالسوبر الإسباني، المقام على ملعب "الملك فهد الدولي"، بالمملكة العربية السعودية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى لاعبو برشلونة للفوز بالبطولة، تعويضاً للبداية الغير جيده لهم هذا الموسم وتراجعهم بشكل كبير في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بالإضافة إلى خروجهم المبكر من دوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: داني ألفيس - جيرارد بيكيه - رونالدو أرواخو - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس- فرينكي دي يونج - جافي

خط الهجوم: فيران توريس - عثمان ديمبلي - لوك دي يونج

تاريخ مواجهات الفريقين

التقي برشلونة نظيره ريال مدريد في مسابقة كأس السوبر الإسباني 14 مباراة، حيث حسم برشلونة 4 مواجهات بنتيجة الفوز أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني، وتعادل في مباراتين، وتلقى الهزيمة في 8 مباريات.

فيما ريال مدريد حقق الفوز علي برشلونة فى 8 مواجهات ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني، وحضرالتعادل في مواجهتين، وخسر 4 مباريات.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، في كأس السوبر الإسباني، عبر قنوات SSC5 HD، BT Sport 1 HD.

اخر مواجهات الفريقين

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات الفريقين انتهت أحداث مبارة قمة الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الفريق الملكي، في لقاء الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب كامب نو معقل الفريق الكتلوني.

برشلونة ضد ريال مدريد

ولأول مرة في لقاء كلاسيكو الأرض يغيب أسطورتي مواجهات الفريقين من الطرفين في القاء الماضي ، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

واستغل ريال مدريد الهجومي الكبير من برشلونة، لستغل هجمة مرتدة عن طريق ألابا وفينيسيوس، ليسجل الكرة بالقدم اليسرى على يسار تير شتيجن حارس برشلونة.

وقبل نهاية المباراة والوقت الضائع سجل فاسكيز هدف التقدم الثاني لريال مدريد لتنتهى المباراة بفوز المرينجي على البرسا في عقر داره ووسط أنصاره.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل أجويرو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 97 من زمن المباراة.