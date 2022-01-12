أثار ذعرها.. روبى تتعرض لمقلب صادم على يد شقيقتها الصغرى

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دوت الخليج يرصد تعرض الفنانة روبي لمقلب من شقيقتها.

روبى تقع فى فخ المقالب

ونشرت روبى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام": لمقطع كوميدي قامت شقيقتها بتصويره، وظهرت روبي وهى تدرس لابنتها طيبة وتفاجئها كوكي بقناع مخيف فتصاب بالفزع.

مسلسل جزيرة غمان

على جانب آخر، انضمت روبي إلى مسلسل "جزيرة غمام"، المقرر عرضه في رمضان المقبل لعام 2022، وهو من إخرجا حسين المنباوى وتاليف الكاتب عبد الرحيم كمال من إنتاج شركة سينرجى، ويجمع العمل طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب للمرة الثانية على التوالى بعدما قدما سويًا مسلسل "القاهرة كابول" العام الماضى.

فيلم العيل

كما تشارك روبي في فيلم "العيل" إلى جانب الفنان أحمد حلمي الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية الساخرة، وحمل في السابق اسم "إكس"، زالفيلم من تاليف الكاتب هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وهو من بطولة أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، ونور إيهاب، وأحمد مالك.

2021 عام النشاط الفني

ظهرت روبي خلال العام الماضي في حفلات أكثر من التي أعتاد جمهورها عليها، فقدمت حفلات كثيرة في الساحل الشمالي، وعند الأهرامات وغيرها من الأماكن.

قدمت أيضًا مسلسل التشويق شقة 6 الذي تم عرضه على واحدة من المنصات الإلكترونية، ونال إعجاب كثيرين وكانوا حرصين على متابعت حلقاته أول بأول.

مسلسل شقة 6

مسلسل شقة 6 كان من بطولة صلاح عبد الله، روبي، أحمد حاتم، سما إبراهيم، محمود البزاوي،هاني عادل وغيرهم، من إخراج محمود كامل، تأليف كل من مصطفى يوري وسعاد القاضي.

تدور أحداث المسلسل عن أشياء غريبة تحدث في شقة في عقار قديم أنقلت إليها روبي قريبًا، ويشترك في هذه الأحداث بعض الجيران، وتلجأ البطلة لبعض الأصدقاء ليساعدها على فهم ما يدور في هذا الشقة الغامضة.

أغنية في اللا لا

أثارت أغنية نشرتها الفنانة روبي مؤخرًا جدلًا واسعًا بسبب حذفها لها بعد قليل من نشرها، وبعدها وجدنها المطربة ساندي تنشر الأغنية على صفحتها الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" بفيديو كلب تم تصوير مشاهده في فرنسا، وباسم جديد وهو "في الالا". وأغنية في اللا لا من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيي.