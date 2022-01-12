/672060/أحمد-فتحي-يزور-جناح-وزارة-الهجرة-بمنتدى-شباب-العالم-ويؤكد-علي-أهمية-دور-الوزارة

حرص النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الإجتماعي، بزيارة جناح وزارة الهجرة بمنتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

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وأشاد فتحي، خلال الزيارة، بالمجهود الكبير التي تقوم به وزارة الهجرة في التواصل مع المصريين بالخارج بكافة الآليات، كما أشاد أيضا بالشباب الدارسين في الخارج ونتائج المبادرات التي من شأنها ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.

أحمد فتحي يزور جناح وزارة الهجرة بمنتدى شباب العالم.. ويؤكد علي أهمية دور الوزارة

وأكد عضو مجلس النواب، علي أهمية الدور التي تقوم به وزارة الهجرة في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية في ضوء المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» وهو ما نهدف إليه في ظل الجمهورية الجديدة.

ويضم معرض وزارة الهجرة والمقام على هامش منتدى شباب العالم، كتيباً يحتوي على ما تم إنجازه في كل ملف من الخمسة ملفات، يستطيع الزائر للمعرض الحصول على نسخته الخاصة للاطلاع على ما تحقق، وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، فقد أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، وجاء تكليفه لوزارة الهجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل هذه المبادرة المعنية بالتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

جدير بالذكر أن النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد تحدث عن ورش العمل والافكار الجديدة بالنسبة لتنسيقية شباب الاحزاب، بمنتدى شباب العالم بنسخته الرابع، التي من المقرر ان تنطلق غدا.

وقال النائب احمد فتحي خلال حواره على قناة dmc أنه تمت المشاركة أمس بورشة حياة كريمة، أضافة الى ابرام تنسيقية الشباب بروتوكول تعاون مع وزارة الهجرة من اجل ان يكون للمصريين بالخارج معلومات عن هذه المبادرة التي تقوم بها مصر.

أحمد فتحي يؤكد على ضورة تفعيل دور الوزارات المعنية للاهتمام بملف ريادة الأعمال

وأوضح فتحي أنه تم رؤية بورش العمل شباب ذوي افكار مختلفة من كثير من الدول، حيث تم تبادل الرؤى وكثيرا من الأمور، وبالاخص في ملف ريادة الأعمال.

ولفت فتحي الى اهمية تفعيل دور الوزارات المعنية، في ملف ريادة الأعمال من اجل مساعدة الشباب، منوها إلى اشكالية الخروج بتوصيات عديدة من ورش العمل بمنتدى شباب العالم، من اجل تنفيذها في الواقع بالدولة.