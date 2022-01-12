فى «تغطية دوت الخليج» لمنتدى شباب العالم..النائب محمود حسين«السيسى نجح فى تأهيل الشباب قبل تمكينهم»..وطارق رضوان «مصر تؤمن بالإعمار والتنمية دائمًا»

/672063/فى-تغطية-تحيا-مصر-لمنتدى-شباب-العالمالنائب-محمود-حسينالسيسى-نجح-فى-تأهيل-الشباب-قبل-تمكينهموطارق-رضوان-مصر-تؤمن-بالإعمار-والتنمية-دائما

أشاد عدد من نواب البرلمان بانطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، مثمنين الموضوعات التي تم تناولها فى الجلسات التي عقدت على هامش المنتي، حيث أنها ناقشت عدد من القضايا المهمة التي تشغل الرأي العام العالمي والاقليمي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم، وبمشاركة 196 دولة حول العالم.

منتدي شباب العالم

وتناول موقع دوت الخليج اهم ما جاء فى فعاليات اليوم الثاني من منتدي الشباب، فى مناقشة من خلال مداخلة هاتفية مع النائب طارق رضوان رئيس حقوق النواب، والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان.

تحدث النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى التغطية الحية لـ«موقع دوت الخليج» لفعاليات منتدى شباب العالم فى يومه الثالث، مع الزميلة ريهام سعيد، بشأن جلسة: "المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات"،والتى كانت ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على أن مصر دولة محورية وكبيرة ولها دور كبير فى الإعمار وداعية دائما للسلام ونبذ الصراعات والنزاعات.

وأكد رضوان على أن دور مصر كان ولايزال كبير بالقضية الفلسطينية، وتمارس دورها بشكل فعال فى البناء والتطوير بقطاع غزة، خاصة أنها لديها خبرة كبيرة فى البناء والتطوير مثلما يتم فى مصر على مستوى حياة كريمة حيث تطوير المجتمع الريفى فى مصر ومن ثم نقل الخبرات هناك فى التنمية، مشيرا إلى أن مصر دولة كبيرة وتؤمن دائما بالتنمية والسلام وتفعيل حقوق الإنسان بشكل ورؤية مختلفة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، جلسة نقاشية بعنوان "المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات"، وذلك خلال فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بشرم الشيخ. وفي بداية الجلسة النقاشية تم عرض فيلم تسجيلي يوضح حجم المعاناة التي يعيشها الملايين من اللاجئين والنازحين في مناطق الصراعات حول العالم وأهمية البدء سريعا في عملية الإعمار المستدامة.

رئيس حقوق النواب بـ«تغطية دوت الخليج»لمنتدى شباب العالم«مصر تؤمن بالإعمار والتنمية دائمًا»

وأشار الفيلم التسجيلي إلى حجم الخسائر التي لحقت بدول العالم جراء جائحة "كورونا" سواء كانت خسائر في الأرواح أو خسائر اقتصادية أو صحية أو سياسية، مما أدى إلى زيادة الصراعات المسلحة في عدد من الدول التي أدت بطبيعة الحال إلى ارتفاع أعداد اللاجئين والمهاجرين جبريا.

وأوضح الفيلم أن عدد اللاجئين والمهاجرين جبريا بلغ حوالي 82 مليون شخص، في حين بلغ عدد المعرضين لخطر المجاعة بسبب زيادة الصراعات 100 مليون شخص بالإضافة إلى الأضرار التي شملت مناطق تلك الصراعات.

ومن جانبه أكد النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن منتدى شباب العالم واصل أنشطته لليوم الثالث على التوالى فى نسخته الرابعة اليوم الأربعاء، متضمنًا العديد من المناقشات التى تتماس بشكل مباشر مع التنمية والتغلب على إشكاليات الماضى، وخاصة فى مواجهة الفقر والذى ترجمته مصر من خلال مشروع حياة كريمة حيث يستهدف تغير حياة أكثر من 60مليون مواطن، بواقع نحو 700مليار جنيه.

جاء ذلك فى كلمته بالتغطية الحية لموقع دوت الخليج، لفعاليات منتدى شباب العالم، مع الزميلة ريهام سعيد، مؤكدًا على أن مشروع حياة كريمة وهو المشروع الإجتماعى الأكبر فى العالم، والذى يترجم حقوق الإنسان وتغير حياتهم الإجتماعية، وهو ما يمثل بشكل كبير إهتمامًا واضحًا بملف الحماية الإجتماعية والتى تعد إطار واضح بإهتمامات الدولة المصرية.

وتطرق رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن منتدى شباب العالم يؤكد رؤية القيادة السياسية نحو ملف الشباب والذين تم تأهيلهم وتمكينهم بالحياة المصرية على مستوى السلطة التشريعية والتنفيذية وكافة مجالات الحياة بعد إشكاليات كبيرة عانى منها الشباب من الإهمال طوال سنوات الماضية وهو الأمر الذى إختلف بتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية البلاد فى 2014، مشيرا إلى أن التأهيل سبق التمكين وهذه فلسفة تؤكد أن التمكين بشكل حقيقى.

رئيس شباب النواب فى «تغطية دوت الخليج» لمنتدى شباب العالم:«السيسى نجح فى تأهيل الشباب قبل تمكينهم

وخلال فعاليات اليوم الثالث من النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك عدد من المتحدثين والشباب المشاركين في الجلسة الرئيسية بعنوان "تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، بمشاركة قائمة تضم نخبة من المتحدثين وهم، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسارة البطوطي، المهندسة المعمارية صاحبة مشاريع صديقة للبيئة ومؤسسة شركة إيكو كونسلت، وايلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وأليكس ستيفاني، المؤسس والعضو المنتدب لشركة "بيم"، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحسن بوهزاع، رئيس الاتحاد العربي للتطوع، وميكايلا سيسني، المستشار المستقل ومؤسس شركة بريام جلوبال، وآية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة.