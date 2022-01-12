/672064/كأس-أمم-أفريقيا-جامبيا-تضرب-موريتانيا-بهدف-نظيف

فاز منتخب جامبيا على نظيره موريتانيا بنتيجة 1/0 على ملعب "ليمبي ستاديوم”، ضمن لقائات الجولة الأولى بدور المجموعات من كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت المبارة سوء حظ كبير لمنتخب موريتانيا الذي حاول أن يعود في المباراة ولكنه فضل في الأخير، لتألق خط دفاع وحارس جامبيا الذين كانوا يلعبون على الهجمات المرتده.

وسجل أبلي جالو هدف جامبيا الوحيد في اللقاء بالدقيقة 10، وأستطاعوا أن يحافظوا على نظافة شباكهم، ويحققوا أول انتصار بتارخهم في كأس أمم أفريقيا.

وبتلك النتيجة يحصد جامبيا أول 3 نقاط لهم بالمجموعة في أول لقاء، بجانب منتخب مالي الذي فاز على تونس بنفس المجموعة.

كأس أمم أفريقيا.. الأخطاء تتوالى بمباراة موريتانيا وجامبيا «فيديو»

حدثت واقعة غريبة قبل إنطلاق مباراة موريتانيا أمام جامبيا، ضمن لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وجائت واقعة غريبة أخرى بعد كارثة مباراة تونس ومال، وهي مشكلة في عزف النشيد الوطني لمنتخب موريتانيا لمدة أربع مرات مع تكرار نفس الخطأ التقني وفي النهاية لم يتم عزف النشيد، وتم تخطيه وعزف النشيد الوطني لجامبيا فقط.

نتيجة مباراة تونس ومالي

وسجل هدف اللقاء الوحيد للمنتخب المالي ابراهيما كونيه، في الدقيقة الثامنة والأربعون من عمر المباراة، من خلال ركلة جزاء تحصل عليها المنتخب المالي.

وشهد اللقاء جدل تحكيمي بعد إطلاق حكم المباراة، صافرته قبل نهاية الوقت الأصلي من عمر اللقاء بعشرين ثانية، والتي كانت عن طريق الحكم الزامبي جاني سيكازوي.

منتخب تونس يرفض نزول ملعب المباراة

ورفض المنتخب التونس النزول لأرضية ملعب مباراته أمام مالي، في لقاء الجولة الأولى من المجموعة السادسةن، بنهائيات أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

انهى حكم اللقاء لمباراة تونس ومالي، المباراة، بعد دخول مالي ارضية الملعب وغياب نسور قرطاجة، في صورة استكمال المباراة، ليطلق صافرة النهاية لصالح مالي.

تونس تطالب بإعادة مباراة مالي في أمم أفريقيا 2021

طالب الاتحاد التونسي لكرة القدم، اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2021، بإعادة مباراة مالي، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة، بالبطولة.

وجاء طلب الاتحاد التونسي لكرة القدم، من الاتحاد الأفريقي واللجنة المنظمة للبطولة، على إعادة لقاء مالي، بعد نهاية اللقاء قبل الوقت الأصلي منه، وبدون وقت بدل ضائع.