/672066/وفاة-الفنان-وحيد-السنباطي-آخر-أعماله-سلسال-الدم

رحل منذ ساعات قليلة الفنان والصحفي الشهير وحيد السنباطي، دون معرفة الإعلان عن سبب الوفاة أو تفاصيل خاصة بالجنازة وموعد تشييع الجثمان.

دوت الخليجيرصد وفاة الفنان وحيد السنباطي

وكتب ابن شقيقه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «بسم الله الرحمن الرحيم (كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون) توفى إلى رحمة الله تعالى عمي وحيد السنباطي»

وتابعا: «الله يرحمه له وعافه واعف عنه و ادخله جنتك بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عتاب و الهمنا و الهم أهله الصبر و السلوان ولا حول ولا قوة الا بالله.. وانا لله وانا اليه راجعون».

واختتم مطالبا الجمهور بالدعاء له: «ادعوله بالرحمه و المغفرة».

آخر ظهور وحيد السنباطي

وكان آخر ظهور للفنان الراحل على شاشات التلفزيون من خلال مسلسل سلسال الدم بأجزائه المختلفة، ومن بطولة عبلة كامل ورياض الخولي وأحمد سلامة ورانيا فريد شوقي والعديد من الفنانين، ومن تأليف مجدي صابر وإخراج مصطفى الشال.

وحيد السنباطي

وحيد السنباطي ممثل مصري، ومن أشهر أعماله، مسلسل وحلقت الطيور نحو الشرق في عام 2002، ومسلسل الدالي ج1 في عام 2007، ومسلسل سلطان الغرام في عام 2007، ومسلسل بره الدنيا في عام 2010.

وسبق أن شارك الراحل وحيد السنباطي في مسلسلات ولاد السيدة والقاصرات والخفافيش وبفعل فاعل وخطوط حمراء والدالي وبرة الدنيا وزمن عماد الدين والعصيان وسلطان الغرام، كما شارك أيضا في بعض الأعمال السينمائية من خلال أفلام الهاربتان وصياد اليمام ودنيا وخالي من الكوليسترول.

وحيد السنباطي يتعاون مع قامات

وتعاون وحيد السنباطي مع العديد من المخرجين الكبار ومنهم رأفت الميهي ومصطفى الشال وأحمد صقر ومجدي أبو عميرة ويوسف شرف الدين وغيرهم من المخرجين.

رحيل وائل الابراشي

وفقد الوسط الفني منذ أيام الإعلامي الكبير وائل الإبراشي، وأعلن نبأ وفاته، حسن الابراشي، ابن شقيق الاعلامي في منشور، عبر حسابة الشخصي على موقع فيسبوك، في مساء يوم الأحد المنقضي معلقًا: "انا لله وانا اليه راجعون.. البقاء والدوام لله عمي الاعلامي وائل الابراشي في زمة الله أرجوا الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

ويرجع سبب وفاة الإعلامي وائل الإبراشي إلى إصابته بكورونا نهاية عام 2020، حيث استمرت الإصابة بالفيروس معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن بسبب مضاعفات الفيروس وتهالك الرئية كما كان لها دور في إبعاده عن شاشة التليفزيون.