جدة - نرمين السيد - شنت محافظة الجيزة، من خلال حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام وإدارات البيئة والطب البيطرى والتموين ومراقبة الصحة والتغذية، حملات مكبرة على المطاعم والماركت والأسواق بحدائق الأهرام لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وسلامة المنتجات الغذائية وضبط المخالفات.





وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مطعم بقطاع هضبة الأهرام فى المنطقه ه‍، غير مرخص، ومخالف للاشتراطات البيئية والصحية وضبط منتجات منتهية الصلاحية به وذلك فور تلقى شكوى المواطنين من المطعم المشار إليه وتم مصادرة المعدات والمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية. وتأتى الحملات انطلاقا من دور محافظة الجيزة الرقابى للتأكد من سلامة المنتجات وللتصدى لمحاولات الغش والتدليس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إغلاق وتشميع مطعم غير مرخص بحدائق الأهرام (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.