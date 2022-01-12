الرئيس السيسى يتابع حادث أشمون المأساوى ويكلف الحكومة بتنفيذ كوبرى

أكدت مصادر رفيعة المستوى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب التطورات الخاصة بالحادث المأساوي الذى شهدته قرية أشمون بمحافظة المنوفية.

وأضافت المصادر انه فور علم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالأنباء الواردة عن الحادث وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتنفيذ كوبرى خاص لأهل المنطقة للتسهيل على المواطنين والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث .