الرئيس السيسي يتابع حادث أشمون المأساوي ويكلف الحكومة بتنفيذ كوبري للتسهيل على المواطنين

أكدت مصادر رفيعة المستوى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع عن كثب التطورات الخاصة بالحادث المأساوي الذى شهدته قرية أشمون بمحافظة المنوفية. وأضافت المصادر أنه عقب وقوع الحادثة مباشرة وجه سيادته السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بدراسة أنسب الحلول والتي خلصت إلى تنفيذ كوبري خاص لأهل المنطقة للتسهيل على المواطنين والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث.

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