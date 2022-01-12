جامبيا تصنع التاريخ وتسجل أول انتصار في بطولة كأس الأمم الإفريقية.. فيديو

حقق منتخب جامبياً انتصاراً صعباً في أول ظهور له ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً بالكاميرون وتستمر حتى السادس من فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخباً بعدما تغلب على موريتانيا بهدف نظيف خلال فعاليات المباراة التي اقيمت مساء الأربعاء ملعب "ليمبي ستاديوم" ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة

جاء هدف منتخب جامبيا عن طريق اللاعب أبلي جالو في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء.

وتأجلت المباراة 45 دقيقة بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة تونس ومالي في نفس المجموعة والتي رفض على أثرها نسور قرطاج استكمال اللقاء بعد انهاء الحكم الزامبي سيكازوي المباراة قبل موعدها المحدد.

وحاول منتخب موريتانيا في أكثر من فرصة إدراك هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول الا أن محاولات لاعبيه باءت بالفشل.

بهذه النتيجة تقاسم منتخب جامبيا صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط مع مالي الذي حقق انتصاراً على تونس.

دخل المرابطون بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخهم بعد ظهور الفريق في منافسات المسابقة الماضية التي أقيمت بمصر في 2019.

وضمت قائمة المرابطين التى أعلنها الفرنسي ديدييه جوميز، المدير الفني لمنتخب موريتانيا، اسم بيات لكويري، لاعب فريق الجمارك الموريتاني والذي يبلغ من العمر 16 عاما و273 يومًا، والذي ولد فى 11 أبريل 2005.

وجاء تشكيل موريتانيا كالتالي:

حراسة المرمى: بابكر ديوب.

خط الدفاع: سليمان كاراموكو، الحسن، علي عبيد، ألميك موسى، محمد ياي.

خط الوسط: عبد الله محمود، عبد القادر ثيام، جاسوما.

خط الهجوم: إبنوبا، أبو بكر كامارا.

بينما جاء تشكيل جامبيا كالتالي..

حراسة المرمى: مودو جوبي.

خط الدفاع: إيبو آدامز، جوميز، عمر كولي، جاغني، إيبو.

خط الوسط: موسى بارو، سليمان مريح، ايبريما.

خط الهجوم: سيساي، أبلي جالو.

منتخب جامبيا

منتخب جامبيا

منتخب جامبيا

منتخب جامبيا