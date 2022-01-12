«الصحة» تبحث مع المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض دعم دول القارة في مواجهة كورونا

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، اجتماعا، مع الدكتور أحمد أوما نائب مدير المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض ACDC، وذلك على هامش منتدى شباب العالم 2022 المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أعرب عن ترحيبه بالتعاون والتنسيق الدائم مع ACDC في مجال تبادل الخبرات والأنشطة التدريبية، موجها الشكر لـ«المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض» على تقديم بعض التجهيزات في مجال فحص التسلسل الجيني لفيروس كورونا.

وأشار «عبدالغفار» أن الوزير أكد استعداد وزارة الصحة والسكان، لاستقبال العينات القادمة من البلدان الأفريقية الصديقة والمحولة من قبل ACDC لفحصها بمصر، في إطار مبادرة التسلسل الجيني لمسببات الأمراض في أفريقيا.

وتابع أن الوزير أعرب عن تطلعه للمزيد من التعاون، ومساعدة المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض ACDC في دعم القدرات المصرية لتصنيع مستلزمات التشخيص، والتي تتضمن اختبارات الفحص الخاصة بفيروس كورونا.

وأضاف «عبدالغفار» إلى تأكيد الوزير على استعداد مصر التام إلى تقديم الدعم الكامل من خلال قدراتها البشرية في مجالات (علم الأوبئة، والترصد، والمعامل، ومكافحة العدوى) لمساعدة كافة الدول الأفريقية.

ومن جانبه، طلب الدكتور أحمد أوما نائب مدير المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض ACDC، الاستفادة من الخبرات والإمكانيات المصرية، لنقل التكنولوجيا المتعلقة بإنتاج لقاحات mRNA ضد فيروس كورونا.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان والدكتور وسام منقولا مدير الاستجابة السريعة ومدير الاستجابة الطارئة ل«كوفيد 19» بـ«ACDC».