/672067/تشكيل-مباراة-توتنهام-وتشيلسي-بنصف-نهائي-كأس-الرابطة-الإنجليزية

تنطلق صافرة بداية مباراة تشيلسي وتوتنهام، في العاشرة إلا ربع مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في إياب دور نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح تشيلسي من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، بنتيجة هدفين دون رد، على ملعب ستامفورد بريدج، معقل فريق البلوز.

تشكيل تشيلسي أمام توتنهام:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كريستنسن، مالانج سار، أنطونيو روديجر، أزبيليكويتا.

خط الوسط: جورجينيو، كوفاسيتش، كالوم أودوي.

خط الهجوم: ماسون مونت، لوكاكو، فيرنر.

من جانبه، أعلن مدرب فريق توتنهام أنطونيو كونتي التشكيل الأساسي لمواجهة تشيلسي.

تشكيل توتنهام أمام تشيلسي

حراسة المرمى: جوليني.

خط الدفاع: رويال، تانجانجا، دافينسون سانشيز، بن ديفيز.

خط الوسط: هويبيرج، وينكس، دوهرتي.

خط الهجوم: لوكاس مورا، لو سيلسو، هاري كين.

ومن المقرر أن تذاع مباراة توتنهام أمام فريق تشيلسي عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium.

نجح تشيلسي من تحقيق الفوز في لقاء الذهاب أمام توتنهام بنتيجة هدفين دون رد، ليظل لقاء غداً امام ارسنال، ويحجز مقعد في نهائي الكأس.

وتزداد المنافسة قوة على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بين تشيلسي، ومانشستر سيتي، وليفربول، ليأتي لقاء السبت المقبل بين متصدر الدوري مان سيتي، ووصيف الدوري البلوز.

نتيجة مباراة تشيلسي وليفربول بالدوري

الجدير بالذكر أن حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي بهدفين مقابل هدفين، شهد فيه تقدم الريدز بثنائية، وعاد البلوز بهدفي التعادل ليحسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة بين الفريقين.

وشهد الشوط الاول إثارة كبيرة من الفريقين، حيث بدأ ليفربول بالهجوم والتسجيل مبكرا عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 9 ليعطي التقدم للريدز مبكراً.

ثم عزز الفرعون المصري محمد صلاح بالهدف الثاني بعد مراوغة مميزه لماركوس ألونسو، ليضعها في الزاوية الضيقة لميندي.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول أحرز كوفيستش الهدف الأول بشكل رائع، عن طريق تصويبة صاروخية على ياسر الحارس تسكن الشباك.

وتوصل الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي، من الوصول لحل مع البلجيكي روميرو لوكاكو، مهاجم الفريق، بعد تصريحاته حول العودة لإنتر ميلان الإيطالي، وتوجيه دعمه للأخير.

وغاب لوكاكو في لقاء تشيلسي وليفربول،في لقاء الجولة الحادية والعشرون من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي انتهى بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.