/672068/عبدالله-لاشين--الرئيس-السيسي-وضع-العالم-كله-امام-مسئولياته-التاريخية-بشأن-ظاهرة-التغييرات-المناخية

قال اللواء عبدالله لاشين ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع العالم كله أمام مسئولياته التاريخية بشأن الاثار السلبية والخطيرة لظاهرة التغيرات المناخية ، وذلك خلال المناقشات الموسعة التي ناقشها مندي شباب العالم حولً تلك الظاهرة .

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واكد " لاشين " في تصريحات صحفية أن الرئيس السيسي أوضح للعالم الاهتمام الكبير من مصر بهذه الظاهرة التي تهدد دول العالم اجمع مشيداً بجميع القضايا التى تناولها منتدي شباب العالم بحضور نخبة كبيرة من المتخصصين في مختلف القضايا التي ناقشها المنتدي .

عبدالله لاشين : الرئيس السيسي وضع العالم كله امام مسئولياته التاريخية بشأن ظاهرة التغييرات المناخية

وأشار عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب ، إلي أن تخصيص جلسة داخل منتدى الشباب العالمى بشرم الشيخ عن ملف التغيرات المناخية بمثابة ضربة البداية للاستعدادات المصرية لعقد مؤتمر الامم المتحدة العالمى عن المناخ بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل.

وشدد لاشين ، علي انه من حق الشباب المصري ان يفتخر بالزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وأن تفخر القيادة السياسية بشباب مصر الواعد أمام العالم كله على ماحققوه من نجاحات مبهرة داخل منتدى شباب العالم بشرم الشيخ فى نسخته الرابعة .

واكد ان شباب مصر كانوا على مستوى المسئولية ورفعوا علم واسم مصر خفاقاً أمام شباب العالم كله وأمام جميع القيادات العالمية والعربية والافريقية والاجنبية التى تشارك فى هذا المنتدى الناجح والذى سيحقق جميع اهدافه.

وأشاد " لاشين " بدور وزارة الداخلية وأجهزة الأمن فى تأمين فعاليات منتدى شباب العالم، وقدرة مؤسسات الدولة فى تطبيق اجراءات وقائية على أعلى مستوى، لحماية المشاركين فى الفعاليات من فيروس كورونا.