/672069/استياء-الصحفيين--والمراسلين-من-أبطال-فيلم-قمر-14-بالعرض-الخاص-لهذا-السبب

تأخر أبطال فيلم «قمر 14»، عن حضور العرض الخاص للعمل، الذي من المقرر إقامته اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء، مما أدى إلى تذمر عدد كبير من الصحفيين والمراسلين.

دوت الخليجيرصد سبب تذمر الصحفيين من مسلسل قمر ١٤

ويضم فيلم قمر 14 عدد كبير من نجوم الفن، على رأسهم الفنان خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد مالك، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، خالد أنور، أحمد حاتم، غادة عادل، أسماء أبو اليزيد وآخرون، وهو من تأليف محمود زهران، إخراج هادي الباجوري، إنتاج أحمد السبكي.

قصة فيلم قمر 14

وتدور أحداث فيلم قمر 14 حول عدة أشخاص يمرون بقصة حب، ولكلا منهما قصة مختلفة عن الآخر، ويعانون خلال أحداث العمل وتحدث العديد من الأحداث المثيرة، التي تجعلهم يمرون بظروف عصيبة، ولكنهم يجتمعون على أمرًا واحدًا فقط وهو الحب.

قبلة ساخنة من خالد النبوي للفنانة شيرين رضا تشعل أحداث الفيلم

وتظهر الفنانة شيرين رضا خلال أحداث فيلم قمر 14، كمرأة حزينة بدون مكياج تظهر عليها ملامح الكبر وتستمع إلى حبيبها الذي تركها خالد النبوي حيث يعمل مذيعًا في الراديو، وبعد شجاعة منه يطلب منها أن يتزوجها وينتهي الفيلم بقبلة ساخنة بينهما على البحر.

مشاركة قمر 14 في مهرجان الجونة

الجدير بالذكر، أنه عُرض فيلم قمر 14 في قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة بالدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.

هادي الباجوري يكشف عن حقيقية تشابه هيبتا مع قمر 14

وسبق وأن كشف المخرج هادي الباجوري، حقيقة تشابه فيلمه الجديد «قمر 14» مع فيلم «هيبتا» الذي قام بإخراجه مؤخرا، مشيرا إلى ان العمل الأول يتناول خمس قصص مختلفة في فيلم واحد بينما هيبتا يحكي قصة واحدة فقط.

وقال هادي الباجوري خلال المؤتمر الصحفى لأبطال وصناع فيلم "قمر 14" المقام على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائى نافيا تشابه العمل مع فيلم هيبتا: “قمر 14 دا موضوع وهيبتا موضوع تانى خالص، مش علشان عملت فيلم رومانسى قبل كدا إن الجديد يكون شبه دا، فقدمنا خمس قصص مختلفة مربوطين بالموضوع نفسه وبنشوفه بنماذج مختلفة، انما هيبتا حدوتة واحدة”.

أما عن فيلم «هيبتا» فهو من إخراج هادى الباجورى وقام ببطولة الجزء الأول كل من عمرو يوسف، ماجد الكدوانى، أحمد بدير، أنوشكا، كندا علوش، محمد فراج، جميلة إسماعيل، هانى عادل، ياسمين رئيس، دينا الشربينى، أحمد داوود، أحمد مالك، وسلوى محمد على، والعمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم وحققت أعلى المبيعات، وصدر منها أكثر من 36 طبعة منذ إطلاقها فى 2014، وهو ما يُعد رقمًا قياسيًا فى مجال النشر الأدبى، والعمل من إخراج هادى الباجورى عن رواية محمد صادق، وقام بتحويل الرواية إلى نص سينمائى السيناريست وائل حمدى.