/672073/برشلونة-وريال-مدريد-يتعادلان-في-شوط-أول-مثير-بالسوبر-الإسباني

أنتهت الشوط الأول بين برشلونة وريال مدريد بالتعادل بنتيجة 1/1، ضمن مباراة السوبر الإسباني على ملعب" الملك فهد الدولي" بالمملكة العربية السعودية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ ريال مدريد اللقاء بهجوم كبير على مرمى برشلونة وهدد مرماهم في أكثر من كرة عن طريق أسينسيو وكريم بنزيما، بينما حاول برشلونة على فترات واللعب على المرتدات.

ونجح فينسيوس جونيور أن يتقدم لريال مدريد في الدقيقة 25 بعد تمريره رائعة من بنزيما ليسكنها جونيور في الشباك على يمين تير شتيجن، وقبل نهاية الشوط في الدقيقة 43 أستغل دي يونج خطأ ميليتاو وسجل هدف التعادل، لينتهي شوط اللقاء الأول بتلك النتيجة في سيطرة نسبيه لريال مدريد.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينسيوس جونيور - ماركو أسينسيو - كريم بنزيم

تشكيل برشلونة

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: داني ألفيس - جيرارد بيكيه - رونالدو أرواخو - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس- فرينكي دي يونج - جافي

خط الهجوم: فيران توريس - عثمان ديمبلي - لوك دي يونج

تاريخ مواجهات الفريقين

التقي برشلونة نظيره ريال مدريد في مسابقة كأس السوبر الإسباني 14 مباراة، حيث حسم برشلونة 4 مواجهات بنتيجة الفوز أمام ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني، وتعادل في مباراتين، وتلقى الهزيمة في 8 مباريات.

فيما ريال مدريد حقق الفوز علي برشلونة فى 8 مواجهات ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني، وحضرالتعادل في مواجهتين، وخسر 4 مباريات.

اخر مواجهات الفريقين

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات الفريقين انتهت أحداث مبارة قمة الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الفريق الملكي، في لقاء الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز، وشهد على اللقاء ملعب كامب نو معقل الفريق الكتلوني.

برشلونة ضد ريال مدريد

ولأول مرة في لقاء كلاسيكو الأرض يغيب أسطورتي مواجهات الفريقين من الطرفين في القاء الماضي ، الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

واستغل ريال مدريد الهجومي الكبير من برشلونة، لستغل هجمة مرتدة عن طريق ألابا وفينيسيوس، ليسجل الكرة بالقدم اليسرى على يسار تير شتيجن حارس برشلونة.