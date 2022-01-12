وكيل تعليم شمال سيناء يبحث التعليمات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الأول

جدة - نرمين السيد - بحث حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، مع مسئولى التعليم بالمحافظة، التعليمات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية وصفوف النقل الأول والثانى الثانوى خلال العام الدراسى 2021 / 2022.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم، مع حنان المداح، مدير عام الشئون التنفيذية، وممدوح الشربينى، مدير عام التعليم الفنى، ومديرى إدارات التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوى، ومديرى الإدارات التعليمية الستة، ومدير إدارة الإحصاء والتطوير التكنولوجى، ومسئولى التطوير التكنولوجى بالإدارات التعليمية.

وأوضح وكيل الوزارة -فى بيان- أنه تم خلال الاجتماع مناقشة القواعد والتعليمات الواردة من الوزارة من حيث الورقة الامتحانية وطريقة الرصد بدقة ومراجعة تامة مع عمل كنترول بكل مدرسة للصفين الأول والثانى الثانوى والاهتمام الشديد بالنظافة داخل وخارج المدارس واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الآمنة مع التعقيم يوميا وتهيئة الأجواء المناخية للطالب.

وناقش الاجتماع تشيكل غرفة عمليات فى كل مدرسة وفى كل إدارة وإرسال تقرير يومى لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، والتشديد على عدم استخدام التليفون المحمول بالنسبة للطلاب وجميع العاملين بالمدرسة والمدارس والإدارات التعليمية، والتأكد من وجود الزائرة الصحية بكافة المدارس خلال الامتحانات، فضلا عن التعامل بجدية تامة فى جميع أعمال الامتحانات.