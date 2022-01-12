عاجل.. السيدة انتصار السيسى: سعادتى بالغة بلقاء مجموعة من الملهمات

جدة - نرمين السيد - وكتب السيدة انتصار السيسى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "لقد كانت سعادتى بالغة بلقاء مجموعة من الملهمات فى منتدى شباب العالم". وأكدت: "أن المرأة تثبت دوما قدرتها على النجاح وعبور الصعاب حتى صارت نموذجا للإلهام ليس فى مجتمعنا فقط ولكن فى كل مجتمعات العالم". وتابعت: "لقد أثبتت المرأة أنها قادرة على تحمل المسئولية فى مختلف المواقع بعزيمتها وقوتها وإصرارها وقبولها التحدى". واختتمت السيدة انتصار تدوينتها بالقول: "إننى أحيى كل شابة وامرأة، لاسيما نساء مصر، فبجهودهن وصبرهن، يحيا الوطن". وكتب السيدة انتصار السيسى، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "لقد كانت سعادتى بالغة بلقاء مجموعة من الملهمات فى منتدى شباب العالم". وأكدت: "أن المرأة تثبت دوما قدرتها على النجاح وعبور الصعاب حتى صارت نموذجا للإلهام ليس فى مجتمعنا فقط ولكن فى كل مجتمعات العالم". وتابعت: "لقد أثبتت المرأة أنها قادرة على تحمل المسئولية فى مختلف المواقع بعزيمتها وقوتها وإصرارها وقبولها التحدى". واختتمت السيدة انتصار تدوينتها بالقول: "إننى أحيى كل شابة وامرأة، لاسيما نساء مصر، فبجهودهن وصبرهن، يحيا الوطن".

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