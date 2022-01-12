جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمتها فى اللقاء الذى جرى اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى مع شركاء التنمية على هامش منتدى شباب العالم.
ولفتت إلى أن مصر من ضمن 10 دول فقط على مستوى العالم التى قدمت تقريرا وطنيا طوعيا للأمم المتحدة للمرة الثالثة، لتوضيح المرحلة التى وصلت لها فى خطط التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التخطيط، أنه جرى تقديم هذه التقارير على مستوى المحافظات للتأكيد على توطين التنمية المستدامة، كما لفتت إلى أن مصر تحرص على إتاحة البيانات الخاصة بالتنمية فى إطار من الشفافية، وهو ما تجسد فى إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2021 الذى رصد مجهود 10 سنوات من التنمية فى مصر بشكل موضوعى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هالة السعيد: مصر ضمن 10 دول قدمت تقارير طوعية حول التنمية المستدامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.