هالة السعيد: مصر ضمن 10 دول قدمت تقارير طوعية حول التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمتها فى اللقاء الذى جرى اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى مع شركاء التنمية على هامش منتدى شباب العالم.

ولفتت إلى أن مصر من ضمن 10 دول فقط على مستوى العالم التى قدمت تقريرا وطنيا طوعيا للأمم المتحدة للمرة الثالثة، لتوضيح المرحلة التى وصلت لها فى خطط التنمية المستدامة.

وأكدت وزيرة التخطيط، أنه جرى تقديم هذه التقارير على مستوى المحافظات للتأكيد على توطين التنمية المستدامة، كما لفتت إلى أن مصر تحرص على إتاحة البيانات الخاصة بالتنمية فى إطار من الشفافية، وهو ما تجسد فى إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2021 الذى رصد مجهود 10 سنوات من التنمية فى مصر بشكل موضوعى.