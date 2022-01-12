القائم بعمل وزير الصحة ينعى طبيب مقيم بمستشفى تلا المركزى

جدة - نرمين السيد - نعى القائم بعمل وزير الصحة والسكان، الدكتور إيهاب صبحى، "طبيب مقيم تخدير" بمستشفى تلا المركزى بمحافظة المنوفية، الذى توفاه الله اليوم فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، أثناء تواجده فى المستشفى محل عمله.





وجاء بيان الوزارة : ينعى القائم بعمل وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور إيهاب صبحى، "طبيب مقيم تخدير" بمستشفى تلا المركزى بمحافظة المنوفية، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. وأعرب، عن تقديره الكامل لجهد الفقيد وتفانيه فى عمله، حيث توفاه الله، فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، أثناء تواجده فى المستشفى محل عمله.

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