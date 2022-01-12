الجيزة: قطع المياه ببعض المناطق فى أكتوبر مساء الجمعة لمدة 8 ساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الجيزة، انقطاع المياه عن المناطق التالية "أبو رواش - المنطقة الصناعية بأبو رواش - طريق مصر إسكندرية الصحراوى ابتداء من حازم حسن - نيو جيزة - كرداسة - المجادلة - مديرية الأمن الجديدة - العمليات الخاصة - وادى دجلة - سامكريت - مونتن في"، اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة الموافق 14/ 1/ 2022 وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 15/ 1/ 2022، وذلك لمدة 8 ساعات.





وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى قيام جهاز مدينة 6 أكتوبر بتحويل خط المياه قطر 800 مم بميدان جهينة محور 26 يوليو، وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة. وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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