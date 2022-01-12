هالة السعيد: مصر تحظى بمحفظة متنامية مع شركاء التنمية على مستوى العالم

جدة - نرمين السيد - وخلال كلمتها فى اللقاء الذى أقيم مساء اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى مع شركاء التنمية على هامش منتدى شباب العالم، أوضحت هالة السعيد أن مصر تحظى بمحفظة متنامية مع شركاء التنمية على مستوى العالم فى مختلف القطاعات، مثل الإسكان والبيئة والمشروعات الصغيرة والنقل والتعليم والطاقة والصحة وتعزيز دور القطاع الخاص.

وشددت الوزيرة على أن كل هذا يأتى فى إطار تحقيق رؤية مصر 2030.