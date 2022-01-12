عاجل.. السيسى: مشاركة شركاء التنمية تعكس حالة من التكامل بين مصر والعالم

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع شركاء التنمية، وهى منظمات المجتمع الدولى والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، مساء اليوم، على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة بشرم الشيخ برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، لشركاء التنمية من القطاع الخاص والمنظمات الدولية: "دعونى أرحب بكم ووجودكم معنا فى منتدى شباب العالم صورة مشرفة لنا وللمؤتمر".

وتابع الرئيس السيسى بالقول إن مشاركة شركاء التنمية فى المنتدى تعكس حالة من التكامل بين مصر ودول العالم أجمع.

وأكد الرئيس السيسى أننا فى مصر كنا من الدول التى لها سبق فى الاشتراك مع المنظمات المختلفة بدءا من الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقى وباقى المنظمات الأخرى.

وأضاف الرئيس السيسى: "إننا فى مصر لنا سوابق مع المنظمات الدولية حيث نعزز ونؤكد على التعاون بين مصر وهذه المنظمات وتعاملنا معها بانفتاح شديد فى مجال التعليم والصحة والاستفادة من الخبرات الفنية لدى تلك المنظمات".