محافظ الإسكندرية: ورشة عمل لتوعية الموظفين بأضرار تعاطى المخدرات

جدة - نرمين السيد - استقبل محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعى مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وذلك على هامش ورشة العمل التى تنظمها المحافظة بالتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، بهدف التوعية الموظفين بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطى.





جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، وحسن حرك، المستشار القانونى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات وجميع الجهات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأشاد المحافظ بالجهود التى تبذلها الدولة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لمكافحة كافة أنواع وأشكال الإدمان والتصدى بكل قوة له وذلك للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مقدما الشكر إلى نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى على دورها فى ذلك.

وأكد "الشريف"، أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم إلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتوفير جميع احتياجاته لتقديم كافة الخدمات العلاجية المجانية والتى تتم فى سرية تامة، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الحملات المفاجئة والتفتيش المستمر والكشف الدقيق ووضع الإجراءات الرادعة للمتعاطى.

من جانبه، وجه عمرو عثمان، الشكر إلى محافظ الإسكندرية، مؤكداً على الدعم والتعاون المستمر لإيصال رسالة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إلى جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بنطاق الإسكندرية، لافتاً إلى أنه خلال عام 2021 تم استقبال 24 ألف مريض إدمان داخل محافظة الإسكندرية لتلقى العلاج اللازم، فضلاً عن العمل فيما يقرب من 112 مدرسة و45 مركز شباب ورياضة بنطاق المحافظة، مؤكدًا أننا نستهدف خلال الفترة القادمة تكثيف حملات التوعية، وزيادة منافذ تلقى العلاج والذى يتم بسرية تامة وبالمجان.

على الصعيد ذاته، أوضح عثمان أن الهدف من القانون هو حماية أرواح المواطنين وأيضا الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشرى بسبب تعاطى المواد المخدرة، لافتا إلى أن القانون أتاح فرصة 6 أشهر قبل تنفيذه وذلك من تاريخ التصديق عليه لإعطاء الفرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" فى سرية تامة دون مساءلة قانونية.

وأكد توفير كافة الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون‪ ‬فصل الموظف متعاطى المخدرات حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما فى حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله سيتم فصله.

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والجدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وجهت الدعوة لمرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان (16023)، حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة.