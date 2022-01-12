رانيا المشاط: أى اتفاقية نبرمها تنطبق مع رؤية مصر 2030 الحكومية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن إطار التعاون الدولى والتمويل الإنمائي له 3 أهداف، وهى أولا تعظيم الاستفادة الاقتصادية من التمويل الإنمائي، وثانيا ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أنه لا يوجد أي مشروع يتم إبرام اتفاقيات فيه أو غيرها إلا أنه وينطبق مع رؤية مصر 2030.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، في كلمتها أثناء لقاء شركاء التنمية بمنتدى شباب العالم بحضور العديد من الشخصيات الاقتصادية المصرية والدولية، أن الهدف الثالث، تحسين إدارة التعاون التنموى لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بشرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.