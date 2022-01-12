ريال مدريد ضد برشلونة.. الملكي يتقدم 1-0 بعد 25 دقيقة "فيديو"

تقدم فريق ريال مدريد على نظيره فريق برشلونة بنتيجة 1-0، خلال المباراة النارية التي تجمعهما حاليا على ستاد "الملك فهد الدولي" بالعاصمة السعودية الرياض في كلاسيكو الأرض الذي يقام ضمن الدور نصف النهائي للنسخة 38 من كأس السوبر الإسباني.

وجاء الهدف في الدقيقة 25 عبر البرازيلي فينسيوس جونيور من خلال انفراد بعد نمريرة رائعة من النجم الفرنسي كريم بنزيما.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي: حراسة المرمى: شتيجن/ الدفاع: داني ألفيس- بيكيه- أوراخو- ألبا/ الوسط: بوسكيتس- فرينكي دي يونج- جافي / هجوم: فيران توريس- لوك دي يونج- عثمان ديمبلي.

بينما جاء تشكيل ريال مدريد كالتالي: حراس المرمى: كورتوا/ الدفاع: ميندي - ناتشو - ميليتاو - كارفاخال / الوسط: كروس - كاسميرو – مودريتش/ الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - أسينسيو.

وتشهد منافسات كأس السوبر الإسبانى في السعودية مشاركة 4 أندية في البطولة التي تقام خلال الفترة من 12 حتى 16 يناير الجارى وهم: أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني، برشلونة بطل كأس ملك إسبانيا، ريال مدريد وصيف الليجا، وأتلتيك بيلباو وصيف الكأس.

ويتصدر برشلونة قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر الإسبانى على مر التاريخ برصيد 13 مرة من إجمالي 25 مشاركة سابقة.

في المقابل، نجح ريال مدريد في الفوز بلقب السوبر الإسبانى 11 مرة ليأتى في المركز الثانى خلف الفريق الكتالونى بقائمة الأكثر تتويجا، حيث حصد الملكى ألقابه الـ11 من إجمالي 17 مشاركة سابقة في البطولة.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 49 نقطة جمعها من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 4 وخسارة لقاءين وتسجيل 41 هدفاً وتلقى 17 مواجهة علما بأنه لعب مباراة أكثر من فرق المقدمة.

فيما يأتى برشلونة خامسا في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 8 لقاءات وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 31 هدفاً وتلقي 23.

ومن المقرر أن يلتقى الفائز من كلاسيكو الليلة في المباراة النهائية للسوبر الإسبانى، مع الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى والتي تجمع بين فريقى أتلتيكو مدريد وأتليتك بيلباو على ستاد "الملك فهد الدولي" في التاسعة مساء غد الخميس.

يذكر أن ريال مدريد قد تغلب على برشلونة بنتيجة 2-1 في الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري 2021-2022.