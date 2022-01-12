الرئيس السيسى: مصر استفادت من خبرات "الصحة العالمية" بمبادرة 100 مليون صحة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى اللقاء الذى عقده اليوم الأربعاء، مع شركاء التنمية على هامش منتدى شباب العالم، إن مصر استفادت كثيرا من منظمة الصحة العالمية في مبادرة 100 مليون صحة، حيث قدمت المنظمة دعم فنى لمصر حول كيفية إجراء مسح طبى حتى تتحول مصر من أكثر دول العالم إصابة بفيروس سى إلى دولة هى الأقل فى العالم، واصفا ماحدث في المبادرة بأنه نقطة مضيئة جدا في التعاون مع المنظمات الدولية. وتجدر الإشارة إلى أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

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