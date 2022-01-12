السيدة انتصار السيسى تلتقى مجموعة من الملهمات وتوجه التحية لنساء مصر

عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها البالغة بلقاء مجموعة من الملهمات في منتدى شباب العالم.
وقالت السيدة انتصار السيسى، علي صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك": "لقد كانت سعادتي بالغة بلقاء مجموعة من الملهمات في منتدى شباب العالم"، مضيفة أن "المرأة تثبت دوما قدرتها على النجاح وعبور الصعاب حتى صارت نموذجا للإلهام ليس في مجتمعنا فقط ولكن في كل مجتمعات العالم".
وتابعت: "لقد أثبتت المرأة أنها قادرة على تحمل المسئولية في مختلف المواقع بعزيمتها وقوتها وإصرارها وقبولها التحدى، إنني أحيي كل شابة وامرأة، لاسيما نساء مصر، فبجهودهن وصبرهن، يحيا الوطن".
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