انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة وعودة الأمطار من جديد على أغلب المحافظات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت هيئة الارصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال يوم الخميس الموافق 13 يناير 2022 وحتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 يناير 2022، حيث تتوقع هيئة الارصاد الجوية أن تشهد تلك الفترة عودة الامطار من جديد بنسب متفاوتة على بعض محافظات الجمهورية، مع حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح مما يؤدي إلى زيادة الاحساس ببرودة الطقس.

الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة وعودة الأمطار من جديد على هذا المحافظات:-

أشارت هيئة الارصاد الجوية في البيان الصادر منها بخصوص حالة طقس الخميس الموافق 13 يناير 2022، حيث تتوقع أن يشهد طقس الخميس أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، كذلك من المتوقع هطول أمطار خفيفة في المساء على محافظات القاهرة الكبرى على بعض المناطق وتكون على فترات متقطعة ويمكن التعرف على طقس الخميس من خلال البيان التالي الصادر عن هيئة الارصاد الجوية:-

أما بخصوص حالة الطقس حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 يناير 2022، فيتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية أن تكون حالة الطقس كما يلي:-

ومن هذا البيان يتضح أن حالة الطقس بصفة عامة خلال تلك الفترة هو طقس مائل للبرودة نهاراً على محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية والقاهرة، يكون معتدل في شمال الصعيد ووسط سيناء والسواحل الشرقية، يكون دافئ في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما في الليل فيكون شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

أما بالنسبة ليوم الجمعة الموافق 14 يناير 2022 وحتى يوم الاثنين الموافق 17 يناير 2022، فتكون حالة الطقس المتوقعة هي سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على عدد من محافظات الجمهورية وهي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وفي مدينة حلايب وشلاتين وذلك على فترات متقطعة، تكون خفيفة على جنوب الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وعلى فترات متقطعة.

كما أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على عدد من مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وتكون على فترات متقطعة.