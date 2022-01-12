/672075/كلام-في-الحب-يسرا-تطرح-برنامجها-الجديد-في-هذا-الموعد

كشفت الفنانة القديرة يسرا عن برنامجها الجديد الذي أتى بعنوان «كلام في الحب»، ترقبا لطرحه يوم الإثنين الموافق 31 من شهر يناير الجاري.

دوت الخليجيرصد تفاصيل برنامج كلام في الحب الفنانة يسرا

وروجت يسرا للعمل من خلال نشر الفيديو الترويجي الخاص بالبرنامج على صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليه قائلة: «عن الحب بين الفرح والحزن كلام لا ينتهي.. استنوني في برنامجي الجديد كلام في الحب، يوم الإثنين، الموافق 31 يناير الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على شاشة MBC1».

يسرا تترقب عرض فيلم ليلة العيد

وتترقب يسرا عرض فيلمها الجديد "ليلة العيد" اذ انتهى المخرج سامح عبد العزيز من تصوير أخر مشاهد العمل ودخل بعدها فى معسكر مغلق داخل أحد استوديوهات المونتاج بالمهندسين، محاولة لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم حول عدة قضايا واقعية تثار دائما فى مجتمعنا الحالى منها "زواج القاصرات"، و"ختان الإناث"، كما يتطرق للحديث عن قهر المرأة بشكل عام، في مراحل الطفولة والشباب".

مسلسل يسرا في رمضان 2022

وتعاون المخرج عمرو عرفة والمؤلفة هالة خليل في مسلسل «أحلام سعيدة»، الذي من المقرر ان تشارك به يسرا في السباق الرمضاني لعام 2022.

مسلسل «أحلام سعيدة» بطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، نور محمود، نبيل نور الدين ومن تأليف هالة خليل و الإخراج لعمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب.

يعد مسلسل «أحلام سعيدة» التعاون الثاني بين يسرا وعمرو عرفة في الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014، وشارك في بطولته كل من غادة عادل، ونيللي كريم، وعدد كبير من الفنانين.

آخر أعمال الفنانة يسرا

والجدير بالذكر، آخر أعمال يسرا هو مسلسل حرب أهلية، من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل سلطان، ويضم المسلسل عدد كبير من النجوم، من بينهم باسل الخياط، جميلة عوض، سينتيا خليفة، أروى جودة، وخالد حجاج.

وشاركت يسرا أيضا في مسلسل خيانة عهد، من تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج سامح عبد العزيز، وشارك في المسلسل كل من حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد سرحان، وجومانا مراد.