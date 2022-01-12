«أتطلع إلى لقائكم»..مايا دياب تروج لحفلها القادم بمدينة قبرص

/672076/أتطلع-إلى-لقائكممايا-دياب-تروج-لحفلها-القادم-بمدينة-قبرص

روجت الفنانة اللبنانية مايا دياب لحفلها القادم المقرر إقامته بشمال مدينة قبرص، في شهر فبراير المقبل، ضمن احتفالات نجوم الغناء بعيد الحب.

دوت الخليج

حفلة مايا دياب بعيد الحب

ونشرت مايا دياب البوستر الرسمي للحفل عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر" وعلقت عليها: «نتطلع إلى لقائكم جميعًا في فندق سافوي 12/2/2022 في شمال قبرص، دعونا نجعل هذه الليلة لا تنسى».

مايا تهاجم المعتزل أدهم النابلسي

وكانت مايا دياب هاجمت الفنان الأردني أدهم نابلسي بعد قرار إعتزاله للغناء، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وكتب دياب، قائلًة: "الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه"، ورفعت هاشتاج "الفن مش حرام"، وذلك بعد ساعات من إعلان الفنان الأردني أدهم نابلسي خبر اعتزاله الغناء.

اعتزال أدهم النابلسي عبر اليوتيوب

يذكر أن الفنان أدهم نابلسي أعلن اعتزاله للغناء، بفيديو نشره على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وقال نابلسي، في الفيديو، إن كل شخص يجب أن يكون له حلم وهواية ولكن الأهم أن يتوافق ذلك الحلم مع رضاء الله وعن السبب الحقيقي وراء قرار اعتزاله الغناء، قائلاً: "الهدف اللي كنت ماشي فيه والحلم اللي كنت بحاول احققه بصراحة ما بيرضي رب العالمين وأغلب الناس القراب مني عارفين أن هيجي يوم وأوقف وجيه هذا اليوم والخبر السعيد جدا أني اعتزلت الغناء وأتمنى استمرار دعمكم".

مسيرة أدهم النابلسي الفنية

الجدير بالذكر، أنهبدأ حياته الفنية من خلال المشاركة في برنامج "أكس فاكتور"، ووصل إلى التصفيات النهائية ولكن لم يحالفه الحظ للفوز باللقب، هو مغني أردني قدم أغنية "هو الحب" التي حصلت على 100 مليون مشاهدة.

أغنية مايا دياب الجديدة

من ناحية أخرى، طرحت الفنانة اللبنانية، أغنيتها الجديدة بعنوان "أهلاً وسهلاً"، عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، والاغنية من ألحان محمد يحيى، وتأليف الشاعر محمد الكياتي، اخراج جاد شويري.

وتقول كلمات الأغنية:

"يا مراحب خطوة عزيزة بدايات الحب لذيذة، طول عمره الحب بيقدر يسحر من غير تعويذة، أهلًا وسهلًا بقا أنا كنت متشوقة دنيتي متذوقة والله ما مصدقة، يا مراحب خطوة عزيزة بدايات الحب لذيذة طول عمره الحب بيقدر يسحر من غير تعويزة، أهلًا وسهلًا بقا أنا كنت متشوقة دنيتي متذوقة والله ما مصدقة".