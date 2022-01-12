/672079/أشرف-صبحي-أخبرنا-كيروش أن-بطولة-أفريقيا-مهمة-ومش-هنقبل-بالخروج

تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حول مباراة مصر أمام نجيريا، التي خسرها المنتخب الوطني بنتيجة 1/0، ضمن المباراة الأولى من كأس أمم أفريقيا".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف: مش لازم نقف عند واقعة كيروش مع الجمهور، اللي لازم نقف عنده الأداء وتطوير اللاعبين والفوز بالبطولة".

وقال أشرف صبحي في ترصحات تليفزيونية على قناة "صدى البلد": " لست راضيا عن أداء المنتخب الوطني أمام نيجيريا، وإذا لم ينجح كيروش في التأهل للمونديال يجب أن يكون هناك مدربا أخر".

نتيجة مباراة مصر ونيجيريا

خسر منتخب مصر أمام نيجيريا بنتيجة 1/0 على ملعب "رومدي أديجا"، ضمن مباريات الجوبة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وقدم منتخب مصر أداء باهت وكارثي على المستوى الرقمي، التي أكتسحت نيجيريا جميع الأرقام لصالحهم، وتفوقوا على مصر أداء ونتيجة.

وتمكن كليتشي إيهايناتشو لاعب منتخب نيجيريا أن يسجل الهدف الأول في شباك منتخب مصر، في الدقيقة 30 بتصويبة صاروخية سكنت شباك محمد الشناوي.

وخرجت بعد الأصوات عقب اللقاء تهاجم اللاعبين وكيروش، ولكن الهجوم الأكير كان على المدير الفني لأنه لم يضع التشكيل المناسب ولا التغييرات المناسبة، ووضع اللاعبين في غير أماكنهم مما ظهروا بمستوى غير جيد خلال مجريات المباراة.

مصر ضد نيجيريا

ولم يظهر محمد صلاح بشكل جيد خلال اللقاء، نظراً لتغيير مركزه بالملعب، وأعتماد كيروش عليه في مركز المهاجم حتى في ظل وجود مصطفى محمد الذي شغل مركز الجناح الأيسر، ليخرج اللاعبين من اللقاء دون تقديم أي مستوى، بسبب تغيرة كيوش في مرتكز اللاعبين بالملعب الغير مفهومة.

وأكمل: " الجماهير رايحة مخصوص تشجع، معندناش رفاهية للإخفاق في الماتشين اللي جايين لأن كده معناه إنك طلعت من البطولة، يجب القتال فيهم للفوز"

وزاد: " مش هنقبل يحصل زي أمم أفريقيا 2019 ، واللي مش قادر يدير ملف يقول".

وأردف: " أخبرنا كيروش أن بطولة أفريقيا مهمة جدا، ورسالتي الواضحة له وللمنتخب إن إمكانيات الدولة كلها معاكم، وبصفة خاصة للمحترفين".

وأختتم قائلاً: " ندرس ملف كأس العالم 2030 بنتكلم مع الجميع بس نأخذ خطوات مسبقة عشان ميتكررش اللي حصل قبل كده، عرفنا يعني ايه مصر لما شوفنا تنظيم كأس الأمم الأفريقية الحالية ومقصدش أي حاجة أنا أقصد نحس بوطنا مصر قد الدنيا".