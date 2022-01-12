عاجل.. السيسى: نعمل على تقليل فاتورة الاستيراد

جدة - نرمين السيد - وخلال لقائه مع شركاء التنمية، وهى منظمات المجتمع الدولى والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، مساء اليوم، على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، أوضح الرئيس السيسى أن الدولة بحاجة لبذل جهد أكبر كى تحقق تقدم أكبر فى هذه القطاعات.

وأضاف الرئيس السيسى: "عملنا حصرا مكثفا وعميقا لفرص الصناعة التى من الممكن أن نتحرك فيها".

وتابع الرئيس السيسى:"نعمل على تقليل فاتورة الاستيراد من خلال إنتاج مستلزمات إنتاج فى مصر بدلا من استيرادها من الخارج ونشجع القطاع الخاص على العمل من أجل إنتاج مستلزمات الإنتاج التى تصل قيمة استيرادها لحوالى 30 مليار دولار".

وأشار الرئيس السيسى إلى أن إنتاج مستلزمات الإنتاج فى مصر يعطى قوة دفع لمجال الصناعة فى مصر.