أخبار مصرية

عاجل.. السيسى: نعمل على تقليل فاتورة الاستيراد

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أيمن مكى 2022-01-12 23:06 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وخلال لقائه مع شركاء التنمية، وهى منظمات المجتمع الدولى والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، مساء اليوم، على هامش فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، أوضح الرئيس السيسى أن الدولة بحاجة لبذل جهد أكبر كى تحقق تقدم أكبر فى هذه القطاعات.

وأضاف الرئيس السيسى: "عملنا حصرا مكثفا وعميقا لفرص الصناعة التى من الممكن أن نتحرك فيها".

وتابع الرئيس السيسى:"نعمل على تقليل فاتورة الاستيراد من خلال إنتاج مستلزمات إنتاج فى مصر بدلا من استيرادها من الخارج ونشجع القطاع الخاص على العمل من أجل إنتاج مستلزمات الإنتاج التى تصل قيمة استيرادها لحوالى 30 مليار دولار".

وأشار الرئيس السيسى إلى أن إنتاج مستلزمات الإنتاج فى مصر يعطى قوة دفع لمجال الصناعة فى مصر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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